Хто з українських політиків крім Зеленського обирає стиль мілітарі (фото)

Стиль Зеленського

Володимир Зеленський започаткував перехід на стиль мілітарі. Він першим почав заміняти костюми, краватки та сорочки на повсякденні образи в стилі мілітарі, що враховують спортивні штани кольору хакі, флісові куртки, футболки з тризубом та худі з написом I'M UKRAINIAN, або іншими патріотичними написами.

У таких патріотичних речах президент записує щоденні звернення, зустрічається з іноземними делегаціями, приїжджає на передові позиції на фронті та відправляється у закордонні поїздки.

Володимир Зеленський (фото: Getty Images)

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль взяв приклад з Володимира Зеленського і також дуже часто з’являється на ділових зустрічах в одязі кольору хакі. Яка, до того ж демонструє українську символіку. Зазвичай це тризуби, прапор або написи.

Денис Шмигаль (фото: facebook.com/Denys Shmyhal)

Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України й до війни носив мілітарі одяг - оскільки це його форма. Тож військова форма вже давно стала для нього повсякденним одягом.

Валерій Залужний (фото: facebook.com/ganna.maliar)

Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак теж перейшов на стиль мілітарі. Його доволі часто можна побачити у куртці військовослужбовця ЗСУ та в інших елементах стилю мілітарі: футболки, військові сорочки, камуфляжі тощо.

Андрій Єрмак (фото: facebook.com/andriiyermak)

Оксен Лісовий

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий теж є прихильником військового стилю в одязі.На виступи, на роботу та на різні заходи чи програми Лісовий приходить у стилі мілітарі.

Оксен Лісовий (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не так часто, але також одягає мілітарі стиль. В його випадку - це футболки кольору хакі з патріотичними символами та написами.

Михайло Федоров (фото: facebook.com/mykhailofedorov)

Кирило Буданов

Воєначальник та начальник української розвідки Кирило Буданов не обирає мілітарі стиль, як і всі інші сучасні політичні діячі - оскільки це його форма. Буданова зобов’язує посада, а також патріотичні погляди. В гардеробі Кирила є майже всі види військової форми.

Кирило Буданов (фото:РБК Україна)

Віталій Кім

Голова Миколаївської ОДА з самого початку війни став прихильником стилю мілітарі. Його часто можна побачити у брюках мілітарі та в інших складових військової форми.

Віталій Кім (фото: facebook.com/vitaliy.kim.37)

Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента і політичний діяч Михайло Подоляк іноді одягає мілітарі одяг і виходить у ньому в світ, на ділові зустрічі та на роботу.

Михайло Подоляк (фото: Getty images)

Ганна Маляр

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр дуже часто виходила у світ на ділові зустрічі у футболках чи теплих кофтах у стилі мілітарі.

Ганна Маляр (фото:facebook.com/ganna.maliar)