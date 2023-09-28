Хто в Україні заробляє від 60 тисяч гривень: перелік найприбутковіших професій

Наразі на українському ринку праці фахівці спостерігають попит на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Ідентичний запит був і до повномасштабної війни. Разом із попитом зростає й заробітна плата співробітників компаній.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посилання на Урядовий портал розповідає, які професії зараз найпопулярніші та скільки платять на цих позиціях.
На сьогодні десятка найбільш потрібних спеціальностей має такий вигляд:
При цьому максимальний розмір зарплати на запропонованих вакансіях коливається від 40 до понад 200 000 гривень:
Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань чи за роботу в особливих умовах.
Серед частих вимог до кандидатів можна зустріти високий рівень освіти, знання іноземних мов, уміння працювати у стресових ситуаціях та розв'язувати виробничі проблеми.
Найбільше вакансій подано роботодавцями для працевлаштування:
Середній розмір заробітної плати у вакансіях, які подаються до служби зайнятості, становить 11 000 гривень.
При цьому в базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з досить високою заробітною платою:
Раніше ми розповідали, які шахрайські схеми при працевлаштуванні популярні в Україні.
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