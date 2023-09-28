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Хто в Україні заробляє від 60 тисяч гривень: перелік найприбутковіших професій

Яка робота є найприбутковішою в Україні (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Наразі на українському ринку праці фахівці спостерігають попит на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Ідентичний запит був і до повномасштабної війни. Разом із попитом зростає й заробітна плата співробітників компаній.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посилання на Урядовий портал розповідає, які професії зараз найпопулярніші та скільки платять на цих позиціях.

Робота з найвищим попитом

На сьогодні десятка найбільш потрібних спеціальностей має такий вигляд:

  • продавець-консультант - 9 379 вакансій
  • менеджер з продажу - 7 416
  • кухар - 6 057
  • бухгалтер - 5 962
  • вантажник - 4 346
  • лікар - 3 385
  • швачка - 2 812
  • бариста - 2 382
  • водій автотранспортних засобів - 2 336
  • машиніст - 2 030

При цьому максимальний розмір зарплати на запропонованих вакансіях коливається від 40 до понад 200 000 гривень:

  • вантажник - 40 000 гривень
  • продавець-консультант - 50 000 гривень
  • швачка - 50 000 гривень
  • бариста - 50 000 гривень
  • кухар - 55 000 гривень
  • водій автотранспортних засобів - 60 000 гривень
  • машиніст - 66 000 гривень
  • бухгалтер - 80 000 гривень
  • лікар - 120 000 гривень
  • менеджер з продажу - 275 000 гривень

Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань чи за роботу в особливих умовах.

Серед частих вимог до кандидатів можна зустріти високий рівень освіти, знання іноземних мов, уміння працювати у стресових ситуаціях та розв'язувати виробничі проблеми. 

Кого шукають у Держслужбі зайнятості

Найбільше вакансій подано роботодавцями для працевлаштування:

  • кваліфікованих робітників з інструментом - 21% всіх поданих вакансій
  • робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин - 16%
  • працівників сфери торгівлі та послуг - 15%
  • професіоналів (вчитель, вихователь, викладач, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог) - 14%
  • фахівців (асистент вчителя, бухгалтер, медсестра, асистент вихователя, майстер виробничого навчання, механік, шеф-кухар, електрик дільниці) - 11%
  • некваліфікованих працівників (підсобний робітник, прибиральник службових та виробничих приміщень, робітник з комплексного прибирання будинків, вантажник, двірник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож) - 11%

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, які подаються до служби зайнятості, становить 11 000 гривень.

При цьому в базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з досить високою заробітною платою:

  • фахівець з розроблення комп'ютерних програм - 110 000 гривень
  • інженер-програміст - 90 000 гривень 
  • ливарник металів та сплавів - 70 000 гривень
  • слюсар-інструментальник - 60 000 гривень
  • водій - 60 000 гривень
  • агроном - 52 000 гривень
  • директор відділення - 49 000 гривень
  • лікар - 45 000 гривень
  • архітектор - 45 000 гривень
  • аналітик (банківська діяльність) - 42 000 гривень
  • плавильник металу - 40 000 гривень

Раніше ми розповідали, які шахрайські схеми при працевлаштуванні популярні в Україні.

Читайте також, ким можуть працювати українці в Польщі без знання мови.

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