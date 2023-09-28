Кто в Украине зарабатывает от 60 тысяч гривен: перечень самых прибыльных профессий

Работа с высоким спросом

На сегодняшний день десятка наиболее нужных специальностей выглядит так:

продавец-консультант - 9 379 вакансий

менеджер по продажам - 7 416

повар - 6 057

бухгалтер - 5 962

грузчик - 4 346

врач - 3 385

швея - 2 812

бариста - 2 382

водитель автотранспортных средств - 2 336

машинист - 2 030

При этом максимальный размер зарплаты на предложенных вакансиях колеблется от 40 до 200 000 гривен:

грузчик - 40 000 гривен

продавец-консультант - 50 000 гривен

швея - 50 000 гривен

бариста - 50 000 гривен

повар - 55 000 гривен

водитель автотранспортных средств - 60 000 гривен

машинист - 66 000 гривен

бухгалтер - 80 000 гривен

врач - 120 000 гривен

менеджер по продажам - 275 000 гривен

Высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.

Среди частых требований к кандидатам можно встретить высокий уровень образования, знание иностранных языков, умение работать в стрессовых ситуациях и решать производственные проблемы.

Кого ищут в Госслужбе занятости

Больше всего вакансий представлено работодателями для трудоустройства:

квалифицированных рабочих с инструментом - 21% всех представленных вакансий

рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин - 16%

работников сферы торговли и услуг - 15%

профессионалов (учитель, воспитатель, преподаватель, фармацевт, врач общей практики-семейный врач, инженер, практический психолог) - 14%

специалистов (ассистент учителя, бухгалтер, медсестра, ассистент воспитателя, мастер производственного обучения, механик, шеф-повар, электрик участка) - 11%

неквалифицированных работников (подсобный рабочий, уборщик служебных и производственных помещений, рабочий по комплексной уборке домов, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож) - 11%

Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 000 гривен.

При этом в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с достаточно высокой заработной платой: