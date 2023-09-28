Кто в Украине зарабатывает от 60 тысяч гривен: перечень самых прибыльных профессий

На украинском рынке труда специалисты наблюдают спрос на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Идентичный запрос был и до полномасштабной войны. Вместе со спросом растет и заработная плата сотрудников компаний.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Правительственный портал рассказывает, какие профессии сейчас самые популярные и сколько платят на этих позициях.
На сегодняшний день десятка наиболее нужных специальностей выглядит так:
При этом максимальный размер зарплаты на предложенных вакансиях колеблется от 40 до 200 000 гривен:
Высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.
Среди частых требований к кандидатам можно встретить высокий уровень образования, знание иностранных языков, умение работать в стрессовых ситуациях и решать производственные проблемы.
Больше всего вакансий представлено работодателями для трудоустройства:
Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 000 гривен.
При этом в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с достаточно высокой заработной платой:
Раньше мы рассказывали, какие мошеннические схемы при трудоустройстве популярны в Украине.
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