Фейкові роботодавці активізувалися. Які найпопулярніші схеми шахраїв під час працевлаштування

Під час пошуку роботи важливо бути уважними та обачними, адже навіть на перевірених сайтах з пошуку роботи можуть бути шахраї. Їхні схеми зазвичай мають вигляд "безкоштовного сиру в мишоловках", адже вони пропонують привабливі умови та великі гроші за просту роботу.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу Work.ua розповідає, які схеми є найпопулярнішими та як від них вберегтися.

Потрібні співробітники з "трудовою етикою"

Людина отримує повідомлення на телефон із приблизним текстом: "Привіт, я регіональний менеджер і зараз шукаю співробітників на неповний робочий день. Ви можете легко виконувати замовлення на продаж у вільний час за допомогою мобільного телефону. Вимоги: дисципліновані, з хорошими особистими якостями та трудовою етикою. Завдання прості, працювати можна в будь-який час і в будь-якому місці".

Заробітна плата зазвичай становить від 550 до 2 500 гривень на день. Але небезпека таких повідомлень у тому, що шахрай може отримати ваші персональні дані, які просить надіслати для реєстрації на роботу.

Розмістіть оголошення й отримайте гроші

Аферисти пропонують оплату за розміщення оголошень з особистих акаунтів шукачів на популярних майданчиках з оголошеннями. Вони надають необхідні тексти й ілюстрації до різних товарів, які потрібно опублікувати. А коли до того, хто опублікував будуть звертатися покупці, він повинен спрямовувати їх до роботодавця.

Проте коли шукач приводить покупця, "роботодавець" блокує шукача в Telegram і зникає зі зв'язку. Грошей за розміщення оголошень ніхто не платить. Майданчик з оголошеннями згодом також блокує облікові записи шукача.

Зарплатні приманки

Деякі роботодавці вказують у вакансіях широкий діапазон зарплат і говорять, що у співробітника буде ставка та змінна частина, що залежатиме від працівника. Зарплати з п'ятьма нулями вказують у вакансіях менеджерів з продажу, менеджерів по роботі з клієнтами, рієлторів тощо.

Найбільша проблема в тому, що саме справжні роботодавці вказують завищені зарплати, щоб привернути більше уваги. Проте на практиці зарплата далеко не така, яку вони вказали.

Розкішне життя "офісників"

Сьогодні це найпопулярніша шахрайська схема заробітку, де пропонують від 15 000 гривень на тиждень.

Вакансії цих шахраїв прикриваються посадами "менеджер по роботі з клієнтами", "менеджер з обслуговування", "менеджер з продажу" тощо. Досвід тут зазвичай не потрібен. "Офіси" виманюють кошти у людей через телефонне шахрайство із банківськими рахунками чи кредитними картками. Тому за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

Шлюбні агенції

Ця схема також є давно відомою. Шахраї, подібно до "офісників", розміщують вакансії на кшталт "перекладач", "оператор чату", "менеджер по роботі з клієнтами" тощо. Працівників заманюють фразами про дохід у валюті, щотижневі виплати та відсутність знань і навичок.

Суть шахрайства полягає у виманюванні грошей в іноземців, які хочуть познайомитися з привабливими українками.

Криптошахраї

Аферисти розповідають про себе як про представників фінансових, консалтингових чи маркетингових агенцій. Їхні вакансії можуть звучати так: "менеджер по роботі з клієнтами", "менеджер з продажів", "retention-менеджер", "акаунт-менеджер". В описі вони завжди створюють образ успішної компанії, пропонують роботу з 18 років, часто вказують в умовах знання англійської та європейських мов.

Співробітники криптошахрайських компаній телефонують українцям і пропонують вкласти гроші в біржові інвестиції, криптовалюту. Очевидно, що вкладник не лише нічого не отримує, а й не може повернути свої кошти назад

Підміна рекрутера

Рекрутери вказують у своїх вакансіях контакти у Telegram, де пропонують продовжити спілкування з шукачем. Це зручний спосіб спілкування, але трапляються випадки, коли вводячи ім'я користувача, шукач випадково зв'язується не з тим рекрутером.

Шахраї вибирають компанію, яка розміщує вакансії та має потенційно великий трафік шукачів, знаходять контакт рекрутера в телеграмі та створюють схожий профіль та ім'я, додаючи символи чи цифри, щоб імітувати рекрутера.

Під час пошуку за іменем у телеграмі шукач випадково зв'язується з фейковим рекрутером, який виманює кошти начебто за працевлаштування.

Як не натрапити на шахраїв