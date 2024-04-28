"Хто це з тобою зробив?": Раяна Гослінга запідозрили у пластиці обличчя (фото)

Фанати налякані зовнішнім виглядом актора

43-річний Гослінг відвідав прем'єру фільму "Каскадери", яка відбулася в рамках фестивалю SXSW у Техасі.

На закритому заході актор з'явився в білій футболці, сорочці з деніму, червоній куртці та блакитних джинсах.

Однак увагу фанів привернув не образ знаменитості, а його обличчя.

Раяна запідозрили у зловживанні філерами - шанувальники вважають, що він перестарався з ін'єкціями краси.

Коли він посміхається, його щоки виглядають підозріло пухкими. Йому потрібно все це розчинити якнайшвидше

Раяне Гослінгу, будь ласка, відмовся від наповнювача

Мені не подобаються його жахливі філери та лицьові імпланти

Що ж ти вдягнув, Раяне?

Інші шанувальники стали на захист знаменитості, припустивши, що це може бути невдалий фотошоп.