"Хто це з тобою зробив?": Раяна Гослінга запідозрили у пластиці обличчя (фото)

Днями в мережі з'явилися кадри канадського актора Раяна Гослінга з прем'єрного показу фільму "Каскадери". Однак увагу шанувальників привернуло опухле обличчя актора.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.
43-річний Гослінг відвідав прем'єру фільму "Каскадери", яка відбулася в рамках фестивалю SXSW у Техасі.
На закритому заході актор з'явився в білій футболці, сорочці з деніму, червоній куртці та блакитних джинсах.
Однак увагу фанів привернув не образ знаменитості, а його обличчя.
Раяна запідозрили у зловживанні філерами - шанувальники вважають, що він перестарався з ін'єкціями краси.
Інші шанувальники стали на захист знаменитості, припустивши, що це може бути невдалий фотошоп.
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