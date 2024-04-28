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"Хто це з тобою зробив?": Раяна Гослінга запідозрили у пластиці обличчя (фото)

Раян Гослінг (фото: instagram.com/rryan_ggosling)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями в мережі з'явилися кадри канадського актора Раяна Гослінга з прем'єрного показу фільму "Каскадери". Однак увагу шанувальників привернуло опухле обличчя актора.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Фанати налякані зовнішнім виглядом актора

43-річний Гослінг відвідав прем'єру фільму "Каскадери", яка відбулася в рамках фестивалю SXSW у Техасі.

На закритому заході актор з'явився в білій футболці, сорочці з деніму, червоній куртці та блакитних джинсах.

Однак увагу фанів привернув не образ знаменитості, а його обличчя.

Раяна запідозрили у зловживанні філерами - шанувальники вважають, що він перестарався з ін'єкціями краси.

  • Коли він посміхається, його щоки виглядають підозріло пухкими. Йому потрібно все це розчинити якнайшвидше
  • Раяне Гослінгу, будь ласка, відмовся від наповнювача
  • Мені не подобаються його жахливі філери та лицьові імпланти
  • Що ж ти вдягнув, Раяне?

Інші шанувальники стали на захист знаменитості, припустивши, що це може бути невдалий фотошоп.

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