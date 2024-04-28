"Кто это с тобой сделал?": Райана Гослинга заподозрили в пластике лица (фото)

Фанаты напуганы внешним видом актера

43-летний Гослинг посетил премьеру фильма "Каскадеры", которая состоялась в рамках фестиваля SXSW в Техасе.

На закрытом мероприятии актер появился в белой футболке, рубашке из денима, красной куртке и голубых джинсах.

Однако внимание фанов привлек не образ знаменитости, а его лицо.

Looks like someone threw Ounce of Scorpion stingers на Ryan Gosling's face. pic.twitter.com/B1rXo5nD6h — Stale Whale (@The_StaleWhaley) 24 апреля 2024

Райана заподозрили в злоупотреблении филлерами - поклонники считают, что он перестарался с инъекциями красоты.

Когда он улыбается, его щеки выглядят подозрительно рыхлыми. Ему нужно все это растворить как можно быстрее

Райан Гослинг, пожалуйста, откажись от наполнителя

Мне не нравятся его ужасающие филеры и лицевые импланты

Что ты надел, Райан?

Другие поклонники встали в защиту знаменитости, предположив, что это может быть неудачный фотошоп.