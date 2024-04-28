RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Кто это с тобой сделал?": Райана Гослинга заподозрили в пластике лица (фото)

Райан Гослинг (фото: instagram.com/rryan_ggosling)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях в сети появились кадры канадского актера Райана Гослинга с премьерного показа фильма "Каскадеры". Однако внимание поклонников привлекло опухшее лицо актера.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Фанаты напуганы внешним видом актера

43-летний Гослинг посетил премьеру фильма "Каскадеры", которая состоялась в рамках фестиваля SXSW в Техасе.

На закрытом мероприятии актер появился в белой футболке, рубашке из денима, красной куртке и голубых джинсах.

Однако внимание фанов привлек не образ знаменитости, а его лицо.

Райана заподозрили в злоупотреблении филлерами - поклонники считают, что он перестарался с инъекциями красоты.

  • Когда он улыбается, его щеки выглядят подозрительно рыхлыми. Ему нужно все это растворить как можно быстрее
  • Райан Гослинг, пожалуйста, откажись от наполнителя
  • Мне не нравятся его ужасающие филеры и лицевые импланты
  • Что ты надел, Райан?

Другие поклонники встали в защиту знаменитости, предположив, что это может быть неудачный фотошоп.

Читайте РБК-Украина в Google News
голівудПластическая операцияАктеры