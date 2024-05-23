UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Хто це з нею": Саніну помітили з чоловіком, але це не її обранець

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Поліна Іваненко

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна "засвітилася" у новому відео блогера Ніколаса Карми. І артистка зацікавила мережу не тільки вартістю свого вбрання, а ще й тим, що поруч із нею був чоловік, але не її обранець Валерій Бебко.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке Карма розмістив у TikTok.

Саніна заінтригувала мережу

Так, нині артистка гастролює Україною. І Карма "підловив" її у Києві. Саніна йшла набережною, коли до неї підбіг блогер.

І в кадр потрапила не тільки співачка. Поруч із нею йшов чоловік, якого одразу помітили користувачі.

Саніна "засвітилася" у відео Карми (скріншоти)

"А хто це з нею на початку, чоловік?" - почали питати юзери.

Інші ж коментатори намагалися вгадати, з ким саме гуляла Саніна. Не обійшлося навіть про жартів щодо того, що поруч зі співачкою був танцюрист-втікач Влад Яма.

Також користувачі висунули версії про те, що артистка "засвітилася" або зі своїм стилістом Славою Чайкою, або ж з перукарем В'ячеславом Дацюком.

Саніна та її чоловік Вал (колаж: РБК-Україна)

Також юзери почали цікавитися, де зараз чоловік Саніної - гітарист Валерій Бебко. На думку коментаторів, він і досі може перебувати за кордоном.

Реакція мережі (скріншоти)

На тлі чуток про розлучення та "зникнення" чоловіка Саніної з соцмереж, фани висувають чимало версій. Одні засуджують, інші ж не беруться оцінювати - думки розділилися.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія СанінаЗірки шоу-бізнесу