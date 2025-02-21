Хто такий Tommy Cash, який представить Естонію на Євробаченні-2025, і що його пов'язує з РФ

Біографія Tommy Cash

Таммеметс народився у 1991 році в Таллінні, у районі Коплі, який вважається одним із найбідніших у місті. Його батько спілкувався російською, а мати - естонською.

Репер неодноразово зазначав, що має змішане походження: його бабуся по батьковій лінії була росіянкою, а по материнській - українкою. Tommy Cash (фото: instagram.com/tommycashworld)

Своє дитинство Кеш згадує як скромне: їхня сім’я мешкала в однокімнатній квартирі, а одну зі стін прикрашали фотошпалери з мотоциклістами. Ще змалку він цікавився музикою - слухав касети з піснями Емінема та намагався створювати власні тексти, друкуючи їх на старій друкарській машинці вигаданою англійською мовою.

Після закінчення школи майбутній артист працював прибиральником та офіціантом, а у вільний час займався танцями. Згодом він почав виступати як бек-танцюрист разом із відомими естонськими виконавцями. Tommy Cash (фото: instagram.com/tommycashworld)

У 2013 році хлопець вирішив зосередитися на власній кар’єрі та почав випускати музику.

Кар'єра

Першим кліпом репера став "Guez whoz bak", який вийшов у вересні 2013 року і здобув музичну нагороду "Демо року". В епатажному відео репер читав текст англійською мовою з помітним російським акцентом, перебуваючи в оточенні дівчат на сміттєзвалищі.

Після цього Томмі Кеш почав гастролювати Естонією, а потім виступав у Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії та Росії. Псевдонім Томмі Кеш він обрав на честь американського співака Джонні Кеша.

Творчість репера вирізняється тим, що його композиції тісно переплітаються з танцями. Сам артист згадував, що йому завжди подобалося придумувати власні рухи та брати участь у батлах. Tommy Cash (фото: instagram.com/tommycashworld)

Він розповідав, як тренувався разом із бі-боями (танцюристами брейк-дансу - прим. Ред), а потім створював свої унікальні комбінації. Теммеметс часто танцював ночами, записуючи свої рухи на відео.

Кеш вважав, що його успіх зумовлений тим, що він першим в Естонії знайшов свою унікальну нішу.

У своїй творчості він використовує елементи, такі як килими, спортивні костюми Adidas, православні ікони, а також естетику 90-х і пострадянського періоду. Tommy Cash (фото: instagram.com/tommycashworld)

Зв’язки з Росією

Перша співпраця Tommy Cash з російськими артистами відбулася у 2015 році, коли він зняв кліп разом із гуртом Little Big.

Цей гурт мав виступити від Росії на Євробаченні-2020, але через пандемію коронавірусу їхня участь була скасована.

Невдовзі після цього Томас та Ілля Прусікін, лідер Little Big, разом знялися у серіалі American Russians, що дало Tommy нову популярність серед російської аудиторії.

У 2021 році він тимчасово відвідав Крим, а у 2022 році ухилився від чіткої заяви щодо початку великої війни. Tommy Cash (фото: instagram.com/tommycashworld)

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Tommy Cash скасував свої концерти в Києві, Москві та Санкт-Петербурзі.

"Прийняти теперішні військові дії дуже складно, все це дуже сумно! Я стійкий противник будь-якої військової агресії! І всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення, це не їхній вибір… Це вкрай сумна ситуація, і я дуже сподіваюся, що незабаром зможу повернутися в ці прекрасні країни, щоб виконувати там нову музику", - прокоментував співак своє рішення.

Участь у Євробаченні-2025

15 лютого стало відомо, що Tommy Cash візьме участь у пісенному конкурсі Євробачення-2025. Репер отримав 83% голосів від глядачів. На конкурсі він поїде з композицією "Espresso Macchiato".

Мелодія хіта естонця швидко запам'ятовується й активно поширюється у соцмережах: на YouTube композиція вже набрала 2,3 мільйона переглядів, а в TikTok було створено майже 2 тисячі відео під цей трек.

В інтерв'ю прибалтійському виданню Delfi виконавець пояснив, що ця пісня ідеально підходить для конкурсу, адже кава (espresso macchiato - метод приготування кави) має здатність об'єднувати людей.

Варто зазначити, що постановкою номера займалася сценаристка та режисерка Аліна П'язок, яка народилася в Челябінську.

До слова, Євробачення-2025 відбудеться у швейцарському місті Базелі, адже минулого року перемогу здобув представник Швейцарії Nemo з піснею "The Code". Півфінали пройдуть 13 та 15 травня, а гранд-фінал - 17 травня.