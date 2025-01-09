Хто такий Тигран Кеосаян, що він говорив про Україну і як мережа реагує на кому топ-пропагандиста

Хто такий Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян - російський журналіст, пропагандист, режисер та телеведучий. Йому 59 років.

Кеосаян довгий час залишається одним із пропагандистів кремлівського наративу. Зокрема, він заявляв, що Україна повинна бути вдячною Росії за захист її інтересів та "повернення" тих територій, які, на його думку, є невід'ємною частиною Росії.

Зазначимо, що ведучий - фігурант санкційних списків. Після повномасштабного нападу на Україну проти нього запровадили персональні санкції Європейський Союз, Україна, Велика Британія, Канада та низка інших країн.

Що Тигран Кеосаян говорив про Україну

Він неодноразово заявляв, що українська влада нелегітимна, Донбас - це не Україна, а Крим нібито частина Росії.

У січні 2021 року Кеосаян погрожував Україні захопленням Києва.

"Я передаю всім привіт, українським товаришам, ворогам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві, рано чи пізно. Швидше, до речі, рано, не хочу вас засмучувати", говорив тоді пропагандист.

"У "вагнерівців" дуже добре вирішене це питання. Якщо хтось наводив на наші війська їхні снаряди, спійманий, з ним стається нещасний, при чому публічний випадок. Ви скажете це жорстоко... Так. Війна, я вам маю доповісти, це жорстока і нелюдська штука", - заявляв Кеосаян.

Що кажуть українці в мережі про Кеосаяна

Українці в мережі пишуть, що "карма все ж таки існує", обговорюючи кому Кеосаяна. Також йому бажають не зупинятися на "півшляху".