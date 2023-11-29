Кто такой Флориан Юрьев, фильм о котором наделал шум среди украинцев

30 ноября в ограниченный прокат киевских кинотеатров выходит фильм Алексея Радинского "Бесконечность по Флориану". Он рассказывает о последних годах жизни художника и архитектора Флориана Юрьева, когда его главное творение, "Летающую тарелку", пытается уничтожить застройщик для очередного ТЦ.

РБК-Украина (проект Styler) разобралось, почему это интересный фильм и за что стал лучшим доком 2022 года по версии премии кинокритиков "Киноколо".

Кто такой Флориан Юрьев

Юрьев был равносторонним художником - архитектором, художником, композитором и исследователем. Именно он стал автором советского герба Киева (с 1969 по 1995 год), архитектором киевской "Летающей тарелки" возле станции метро "Лыбидская" и столичного жилмассива в микрорайоне "Нивки".

Также он был соавтором памятника репрессированным художникам на территории Академии изобразительного искусства и архитектуры и наземного павильона станции метро Крещатик.

Кроме этого, Юрьев был мастером скрипичных музыкальных инструментов - он создал ряд моделей скрипок.

Флориан Юрьев (фото: Википедия)

Почему о нем сняли кино

Полнометражный фильм вырос с короткого метра "Цвет фасада: Синий", когда команда поняла, что личность Флориана необъятна, но очень интересна.

Режиссер Алексей Радинский снимал "Летающую тарелку" уже в трех своих фильмах.

Когда я ее увидел впервые, она ассоциировалась с космосом и полетом человеческой фантазии, а теперь неизбежно с коллизией космического полета фантазии и обыденной тупостью. Все три фильма были родственными проектами. Мы их делали одновременно, и в документальном кино ты не знаешь, какой фильм снимаешь вперед.Начинаешь одно, а потом выходит что-то другое.К примеру, фильм "Круговорот" состоит во многом из кадров, которые не вошли в кино о тарелке. Мы использовали городскую электричку как судьбы, ездили на ней, потому что в то время ее можно было использовать как орудие для подвижной фиксации происходящих в городе изменений", - рассказал он изданию DTF Magazine.

Алексей был знаком с Флорианом Ильичем задолго до начала съемок фильма. Толчком снимать его мысли и действия, а также позицию по эстетике стала очередная попытка захвата Тарелки, которая, в отличие от предыдущих, оказалась серьезной угрозой.

"Летающая тарелка" (фото: Википедия)

"Я понял, что Флориан Юрьев - это человек-вселенная задолго до того, как началась работа над фильмом. Я познакомился с Флорианом Ильичем десять лет назад. Это был 2012 год, тогда произошла одна из предыдущих попыток рейдерского захвата ансамбля "Летающей тарелки". Эта попытка была достаточно хилой, по сравнению с тем, что произошло потом. Но сообщество уже тогда начало реагировать, хотя оно и было очень маленьким", - цитирует режиссера The Village.

К сожалению, Флориан Юрьев не успел увидеть фильм. Он умер в 2021 году от рака в возрасте 92 лет.

Мировая премьера ленты состоялась на солидном фестивале в Роттердаме, а украинская - на Docudays UA уже во время полномасштабного вторжения.

Добавим, что фильм можно посмотреть в выбранных кинотеатрах в течение первого уик-энда. Билеты доступны по ссылке.