ua en ru
Пн, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не лише "Наполеон". Топ-6 фільмів з Хоакіном Феніксом для сніжного вечора

Понеділок 27 листопада 2023 19:31
UA EN RU
Не лише "Наполеон". Топ-6 фільмів з Хоакіном Феніксом для сніжного вечора Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Хоакін Фенікс - американський кіноактор, який дійсно може перевтілитись в будь-якого персонажа та зіграти настільки професійно, що глядач буде у захваті. в новому фільмі “Наполеон” він також проявив свій талант.

РБК-Україна (проект Styler) склало власний список фільмів, які анітрохи не поступаються новій ролі актора і залюбки ділиться ним з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Майстер

Герой Хоакіна Фенікса Фредді Квілл являє собою яскравий приклад людських пороків, повернувшись в рідне містечко, після закінчення Другої Світової Війни. Але, зустрівши одного разу Ланкастера Додда - лідера нової релігійної громади, він стає його помічником і знаходить мету в житті.

Не лише &quot;Наполеон&quot;. Топ-6 фільмів з Хоакіном Феніксом для сніжного вечора

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)

Джокер

Безсумнівно одна з найвидатніших ролей Хоакіна, адже саме для неї він готувався як фізично, так і психологічно. Такі "схиблені" ролі нелегко даються, але це і називають професіоналізмом.

Не лише &quot;Наполеон&quot;. Топ-6 фільмів з Хоакіном Феніксом для сніжного вечора

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)

Вона

В центрі сюжету постає письменник Теодор, він досить м’який і добрий чоловік, проте він самотній. В його житті розгортається незвичайна і трепетна історія кохання від з недавно купленим Штучним інтелектом.

Не лише &quot;Наполеон&quot;. Топ-6 фільмів з Хоакіном Феніксом для сніжного вечора

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)

Знаки

Головним героєм фільму є фермер Грем Хесс, який має нелегке життя, яке сповнене дивними подіями та пригодами рівно до того дня, коли він побачив, що його кукурудзяне поле поцятковане незбагненними, гігантськими знаками з прим’ятих стебел.

Не лише &quot;Наполеон&quot;. Топ-6 фільмів з Хоакіном Феніксом для сніжного вечора

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)

Усі страхи Бо

Бо має подолати всі свої страхи й заради цього він пройде свій шлях від початку до кінця. А можливо і навпаки - від кінця до початку, де на нього чекає джерело усього. Адже, як відомо, все, чого ви хочете, є з іншого боку страху.

Не лише &quot;Наполеон&quot;. Топ-6 фільмів з Хоакіном Феніксом для сніжного вечора

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)

Марія Магдалина

Сюжет розгортається за часи першого століття нашої ери. Юна дівчина покидає своє маленьке рибальське село і сім’ю, сповнену традицій, щоб приєднається до абсолютно нового соціального руху.

Рідні її не розуміють, вважаючи, що вона ганьбить їх рід і в неї вселився біс. Лідером цього руху є харизматичний чоловік, якого звати Ісус. Він обіцяє, що світ навколо змінитися.

Не лише &quot;Наполеон&quot;. Топ-6 фільмів з Хоакіном Феніксом для сніжного вечора

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)

Раніше ми писали про 10 найкращих мультфільмів з новорічною атмосферою.

Також читайте наш матеріал про найкращі фільми про кохання, що зігріють ваше серце.

Читайте РБК-Україна в Google News
актори фільми