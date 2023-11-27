Не лише "Наполеон". Топ-6 фільмів з Хоакіном Феніксом для сніжного вечора

Хоакін Фенікс - американський кіноактор, який дійсно може перевтілитись в будь-якого персонажа та зіграти настільки професійно, що глядач буде у захваті. в новому фільмі “Наполеон” він також проявив свій талант.

РБК-Україна (проект Styler) склало власний список фільмів, які анітрохи не поступаються новій ролі актора і залюбки ділиться ним з вами.

Майстер

Герой Хоакіна Фенікса Фредді Квілл являє собою яскравий приклад людських пороків, повернувшись в рідне містечко, після закінчення Другої Світової Війни. Але, зустрівши одного разу Ланкастера Додда - лідера нової релігійної громади, він стає його помічником і знаходить мету в житті.

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)

Джокер

Безсумнівно одна з найвидатніших ролей Хоакіна, адже саме для неї він готувався як фізично, так і психологічно. Такі "схиблені" ролі нелегко даються, але це і називають професіоналізмом.

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)

Вона

В центрі сюжету постає письменник Теодор, він досить м’який і добрий чоловік, проте він самотній. В його житті розгортається незвичайна і трепетна історія кохання від з недавно купленим Штучним інтелектом.

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)

Знаки

Головним героєм фільму є фермер Грем Хесс, який має нелегке життя, яке сповнене дивними подіями та пригодами рівно до того дня, коли він побачив, що його кукурудзяне поле поцятковане незбагненними, гігантськими знаками з прим’ятих стебел.

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)

Усі страхи Бо

Бо має подолати всі свої страхи й заради цього він пройде свій шлях від початку до кінця. А можливо і навпаки - від кінця до початку, де на нього чекає джерело усього. Адже, як відомо, все, чого ви хочете, є з іншого боку страху.

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)

Марія Магдалина

Сюжет розгортається за часи першого століття нашої ери. Юна дівчина покидає своє маленьке рибальське село і сім’ю, сповнену традицій, щоб приєднається до абсолютно нового соціального руху.

Рідні її не розуміють, вважаючи, що вона ганьбить їх рід і в неї вселився біс. Лідером цього руху є харизматичний чоловік, якого звати Ісус. Він обіцяє, що світ навколо змінитися.

Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом (фото: Кіноріум)