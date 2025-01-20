Хто така Іванка Трамп? Все про її чоловіка, дітей і складні стосунки з Меланією

Хто така Іванка Трамп?

Іванка Трамп народилася 30 жовтня 1981 року у родині Івани та Дональда Трампа. Вона стала першою донькою та другою дитиною в родині майбутнього президента США. Повне ім'я - Івана Марі Трамп.

Після школи вступила до коледжу, а згодом провчилася два роки в Джорджтаунському університеті та перевелася до Пенсільванського, де й здобула ступінь бакалавра в галузі економіки.

Зараз Іванка Трамп - підприємниця, модель, письменниця, політична діячка, телеведуча, модельєрка. З дитинства дружить з Періс Хілтон та Челсі Клінтон.

У Іванки один старший брат - Дональд Трамп-молодший, і двоє молодших - Ерік Трамп і Беррон Трамп, і є сестра - Тіффані Трамп.

Перша робота Іванки була Forest City Enterprises, а згодом вона стала виконавчим віце-директором Trump Organization. До 2017 року вона мала вже декілька власних підприємницьких фірм.

У 2014 році Іванка відкрила одноіменний модний лейбл, який закрила у 2018 році. Під час першої каденції Трампа у Білому домі - стала радницею батька.

Іванка Трамп (фото: Getty Images)

Хто чоловік Іванки Трамп?

У 2005 році Іванка познайомилася з бізнесменом Джаредом Кушнером - власником девелоперської компанії та газети New York Observer. Джаред - старший син відомого підприємця Чарльза Кушнера. Родина Джареда - з модерної ортодоксальної єврейської общини Нью-Йорку.

Освіта - ступінь бакалавра соціології в Гарвардському університеті, у 2007 році він також закінчив Нью-Йоркський університет.

У 2009 році Іванка Трамп та Джаред Кушнер одружилися. Спочатку вони були спільними друзями по бізнесу, але дружба швидко переросла у справжні почуття.

Також зять Трампа брав активну участь у передвиборчій компанії та президентських виборах у 2016 році. З 2017 року - був старшим радником Трампа.

Іванка Трамп та Джаред Кушнер (фото: Getty Images)

Що відомо про дітей Іванки Трамп

У Іванки та Джареда троє дітей:

Арабелла Роуз - їй зараз 13 років (народилася 17 липня 2011 року)

Джозеф Фредерік - йому 11 років (Народився 14 жовтня 2013 року)

Теодор Джеймс - йому 8 років (народився 27 березня 2016 року)

Яке віросповідання в Іванки Трамп?

Згідно з інформацією, опублікованою журналом Vogue ще у 2015 році, Іванка прийняла іудаїзм після весілля з Кушнером, батьки якого є ортодоксальними євреями. У жовтні 2009 року вона пройшла процедуру ґіюр й перейшла з християнського пресвітеріанства в іудаїзм.

Іванка Трамп з Дональдом Трампом (фото: Getty Images)

Які стосунки в Іванки з Меланією Трамп?

Під час першого президентського терміну Дональда Трампа ходили чутки про нестабільні стосунки Іванки Трамп та Меланії. Вони взаємно поважали одна одну, однак дружби між ними явно не було.

У 2020 році колишній радник Меланії Трамп написав книгу "Меланія і я", у який Стефан Вінстон Волкофф описав, як Іванка намагалася втрутитися в інавгурацію батька, і це призвело до "Операції "Блокувати Іванку". Операція була ініційована помічниками, але Меланія була в курсі.

У іншій книжці - Кеті Роджерс "Американська жінка", вказується, що проблеми між двома жінками виникли через спробу Іванки взяти на себе багато обов'язків, покладених на першу леді.

Фактично, старша донька Трампа взяла під свій контроль східне крило Білого дому, коли Меланія ще жила у Нью-Йорку та доглядала за Берроном. До речі, Меланія називала Іванку - "принцесою".

Саме тоді могла виникнути напруженість, хоч вони це не афішували. Але вся родина Трампа згуртувалася разом та відклала свої непорозуміння, коли почалися звинувачення у прихованні грошей та суди. Меланію та Іванку стали частіше бачити разом.

Експерти кажуть, що хоч дами не стануть, ймовірно, найкращими друзями, але й "топор війни" вони поки що зарили.

Після закінчення першого терміну президентства Трампа, Іванка вирішила піти з політики.

Іванка Трамп (фото: Getty Images)

Чому Іванка не хоче жити у Білому домі

У 2022 році, коли Дональд Трамп заявив про бажання балотуватися у президенти, Іванка не була поруч з батьком. І на всі запитання журналістів відповідала, що не збирається повертатися у політику.

"Я люблю політику та її вплив. Я ненавиджу політику. І, на жаль, ці дві речі нероздільні. Це дуже темна і негативна справа. У цьому світі є темрява, але я не хочу її у своє життя. Певною мірою я перебуваю у центрі бурі, мій батько скоро стане президентом. Деякі люди люблять гладіаторський аспект - боротьбу. Але не я", - сказала Іванка.

Після поразки Трампа у 2020 році вона разом з чоловіком та дітьми переїхала до Флориди та відійшла від усіх політичних кампаній. Зараз вона готова бути поруч з Дональдом Трампом тільки як дочка.

"Мені здається, я з нетерпінням чекаю, коли зможу просто з'явитися для нього як дочка, і бути поруч, подивитися з ним фільм або спортивну гру. Я б хотіла знати, що він може бути зі мною, і бути собою, просто розслабитися. Щоб я могла бути для нього просто люблячою донькою", - додала Іванка.

Вона зізналася, що їй сподобався вплив, коли вона була радницею у Білому домі. Але її рішення не повертатися було обумовлене тим, що вона хоче поставити у пріоритети власну сім'ю.

"Головна причина, чому я не повертаюся служити зараз, полягає в тому, що я знаю ціну, і це ціна, яку я не хочу змусити своїх дітей нести. Моїми основними цілями бути найкращою довбаною мамою. Це важко. Я зараз роблю усе можливе, щоб бути поруч у критичні моменти, але й не пропускати будь-які маленькі події", - пояснює донька Трампа.

Іванка Трамп (фото: Getty Images)

"Дійсно здається, що дуже легко прийняти рішення, коли воно відповідає вашим основним цінностям. І моя найвища, найголовніша цінність - сім’я", - додала вона.

Дружина Еріка Трампа Лара підтвердила, що Джареду та Іванці було важко у Білому домі - це стало для них випробуванням. А сама Іванка каже, що це був дуже емоційний період.

"Я дуже люблю свого батька. Але цього разу я віддаю перевагу своїм маленьким дітям і приватному життю своєї сім'ї" - написала Іванка.