Хто сьогодні в Україні заробляє понад 50 тисяч. Топ "найприбутковіших" вакансій

Ринок праці на тлі війни

Повномасштабна війна та економічна криза в Україні змусили бізнес оптимізувати свої витрати. Після 24 лютого минулого року багато компаній зупинили виробництво, перевезли офіси в безпечніші міста, скоротили персонал і зменшили зарплати.

Однак нині ринок праці в Україні поступово оговтується. Перегляд зарплат у 2023 році відбувся під час переходу ринку праці від роботодавця до шукача - коли кількість пропозицій роботи зіштовхнулась зі зниженням попиту.

Дані нещодавнього дослідження порталу Work.ua свідчать про те, що зараз на ринок праці впливають:

низька конкуренція за вакансії (кількість вакансій встановлює рекорди практично щомісяця)

дефіцит кваліфікованих кадрів (у зв’язку з міграцією українців за кордон і мобілізацією до лав ЗСУ)

запит на підвищення оплати від уже наявних працівників

Зростання середньої зарплати

За рік, що минув, зростання середніх зарплат становить близько 10%. При цьому збільшення відзначається у фахівців усіх рівнів кваліфікації.

Якщо навесні 2022 року молодші спеціалісти отримували в середньому 11 000 грн, то вже навесні 2023 року - 13 000 грн (на 18% більше).

Середньоринковий рівень оплати праці спеціалістів із досвідом роботи не менше 2-3 років також зріс - з 15 000 грн до 16 500 грн (на 10% більше).

Найкваліфікованіші робітники збільшили свій прибуток з 20 000 грн до 23 000 грн (на 15%).

Які професії найприбутковіші

Ні для кого не секрет, що нині найбільші оклади отримують працівники у сфері інформаційних технологій. В середньому досвічені ІТ-спеціалісти щомісяця заробляють близько 75 000 грн.

Крім того, вже котрий місяць поспіль найбільші зарплати зберігаються у:

медіабайєрів (спеціаліст, який просуває та розміщує рекламну продукцію на інформаційних площах, в середньому - 55 000 грн)

водіїв-міжнародників (в середньому - 40 000 грн)

лікарів-ендодонтистів (напрямок в стоматології, в середньому - 35 000 грн)

До топових за зарплатою посад (від 50 000 грн до 25 000 грн) можна також віднести спеціалістів з: