Хто сьогодні в Україні заробляє понад 50 тисяч. Топ "найприбутковіших" вакансій

Рівень зарплат українців залежить не тільки від освіти, вмінь та навичок. Під час навчання або ж зміни професії варто провести детальний аналіз ринку праці, а також дослідити, які спеціальності та вакансії обіцяють найбільший дохід не лише зараз, але й через 5-10-20 років.
Про ринок праці в Україні, середню заробітну плату та вакансії, що обіцяють понад 50 тисяч гривень доходу, читайте нижче в матеріалі Styler.
Повномасштабна війна та економічна криза в Україні змусили бізнес оптимізувати свої витрати. Після 24 лютого минулого року багато компаній зупинили виробництво, перевезли офіси в безпечніші міста, скоротили персонал і зменшили зарплати.
Однак нині ринок праці в Україні поступово оговтується. Перегляд зарплат у 2023 році відбувся під час переходу ринку праці від роботодавця до шукача - коли кількість пропозицій роботи зіштовхнулась зі зниженням попиту.
Дані нещодавнього дослідження порталу Work.ua свідчать про те, що зараз на ринок праці впливають:
За рік, що минув, зростання середніх зарплат становить близько 10%. При цьому збільшення відзначається у фахівців усіх рівнів кваліфікації.
Якщо навесні 2022 року молодші спеціалісти отримували в середньому 11 000 грн, то вже навесні 2023 року - 13 000 грн (на 18% більше).
Середньоринковий рівень оплати праці спеціалістів із досвідом роботи не менше 2-3 років також зріс - з 15 000 грн до 16 500 грн (на 10% більше).
Найкваліфікованіші робітники збільшили свій прибуток з 20 000 грн до 23 000 грн (на 15%).
Ні для кого не секрет, що нині найбільші оклади отримують працівники у сфері інформаційних технологій. В середньому досвічені ІТ-спеціалісти щомісяця заробляють близько 75 000 грн.
Крім того, вже котрий місяць поспіль найбільші зарплати зберігаються у:
До топових за зарплатою посад (від 50 000 грн до 25 000 грн) можна також віднести спеціалістів з:
Раніше ми писали, де знайти роботу новачкам, які не мають досвіду.