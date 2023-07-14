Кто сегодня в Украине зарабатывает больше 50 тысяч. Топ "самых прибыльных" вакансий

Рынок труда на фоне войны

Полномасштабная война и экономический кризис в Украине вынудили бизнес оптимизировать свои расходы. После 24 февраля прошлого года многие компании остановили производство, перевезли офисы в более безопасные города, сократили персонал и снизили зарплаты.

Однако сейчас рынок труда в Украине постепенно приходит в себя. Пересмотр зарплат в 2023 году состоялся во время перехода рынка труда от работодателя к соискателю - когда количество предложений работы столкнулось со снижением спроса.

Данные недавнего исследования портала Work.ua свидетельствуют о том, что сейчас на рынок труда влияют:

низкая конкуренция за вакансии (количество вакансий устанавливает рекорды практически ежемесячно)

дефицит квалифицированных кадров (в связи с миграцией украинцев за границу и мобилизацией в ряды ВСУ)

запрос на повышение оплаты от уже имеющихся работников

Рост средней зарплаты

За прошедший год рост средних зарплат составляет около 10%. При этом увеличение отмечается у специалистов всех уровней квалификации.

Если весной 2022 младшие специалисты получали в среднем 11 000 грн, то уже весной 2023 года - 13 000 грн (на 18% больше).

Среднерыночный уровень оплаты труда специалистов с опытом работы не менее 2-3 лет также вырос - с 15 000 грн до 16 500 грн (на 10% больше).

Самые квалифицированные рабочие увеличили свою прибыль с 20 000 грн до 23 000 грн (на 15%).

Какие профессии самые прибыльные

Ни для кого не секрет, что сейчас самые большие оклады получают работники в сфере информационных технологий. В среднем опытные ІТ-специалисты ежемесячно зарабатывают около 75 000 грн.

Кроме того, уже месяц подряд наибольшие зарплаты сохраняются у:

медиабайеров (специалист, который продвигает и размещает рекламную продукцию на информационных площадях, в среднем - 55 000 грн)

водителей-международников (в среднем - 40 000 грн)

врачей-эндодонтистов (направление в стоматологии, в среднем - 35 000 грн)

К топовым по зарплате должностям (от 50 000 грн до 25 000 грн) можно также отнести специалистов по: