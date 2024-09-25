Хто придумав піцу з ананасом і чому італійці її ненавидять

Виникнення гавайської піци

Гавайська піца, попри тропічну назву, з'явилася зовсім не на Гаваях, а в Канаді.

У 1962 році канадець грецького походження, Сем Панопулос, вирішив провести кулінарний експеримент, додавши до піци консервовані ананаси. Як натхнення він використав китайську кухню, де активно поєднуються солодкі і солоні смаки.

Назва "гавайська" з'явилася завдяки марці ананасів, які Панопулос використовував у своїй піці. Попри нетрадиційний рецепт, ця піца швидко здобула популярність спочатку в Канаді, а потім і у багатьох країнах світу.

Чому гавайська піца викликає неприйняття?

Гавайська піца часто стає предметом суперечок серед шанувальників цієї страви. Основна причина - незвичне поєднання інгредієнтів: ананаси в поєднанні з шинкою та сиром здаються неприйнятними для тих, хто віддає перевагу класичним рецептам.

Для багатьох італійців це виглядає як зневага до їхніх кулінарних традицій. В Італії піца є частиною культурної спадщини, тому будь-які спроби змінити її традиційний рецепт сприймаються з великим обуренням.

Сем Панопулос, винахідник гавайської піци (фото: Вікіпедія)

Реакція італійців на гавайську піцу

Італійці відомі своєю запальністю та відданістю традиціям. Тому, коли мова йде про гавайську піцу, їхнє ставлення вкрай негативне.

У деяких ресторанах Італії ціни на гавайську піцу зросли в 10 разів у порівнянні з іншими стравами. Наприклад, у одному ресторані за піцу з ананасами вимагають 100 євро, пояснюючи це тим, що так компенсується "приготування чужорідної їжі".

Ба більше, Coldiretti - італійська сільськогосподарська асоціація, включила гавайську піцу до списку найгірших варіантів цієї страви.

Чому італійці взагалі проти ананасів у піці?

Для італійців піца - це не просто їжа, а частина їхньої культурної ідентичності. Ананаси на піці для них виглядають як атака на традиції та правила.

В Італії існують неписані кулінарні закони: капучино після 11 ранку - лише для туристів, спагеті болоньєзе - неприпустимо, а ананас у піці - це взагалі єресь. Однак з'являються італійські кухарі, які наважуються порушити ці правила, пропонуючи свої версії піци з ананасами, як, наприклад, неаполітанський шеф-кухар Джино Сорбільйо.

Ананаси у піці - єресь чи геніальність? (фото: Вікіпедія)

Чи є майбутнє у гавайської піци в Італії?

Попри загальне негативне ставлення, деякі італійські шеф-кухарі намагаються переосмислити Гавайську піцу. Джино Сорбільйо, відомий неаполітанський піцайоло, створив свою версію піци з ананасами, замінивши традиційний томатний соус на вершковий, додавши кілька видів сиру і карамелізовані ананаси.

Його піцерія на вулиці Via dei Tribunali в Неаполі пропонує цю піцу за 7 євро, і хоча вона викликала бурю обурення серед консервативних італійців, все ж таки знайшла своїх поціновувачів.