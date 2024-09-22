Кожна друга родина має двійнят. Як виглядає село, яке називають українською столицею близнюків

Село Велика Копаня, що розташоване на Закарпатті, набуло широкої слави як справжня столиця близнюків. Скільки саме тут живе родин з близнюками та у чому місцеві мешканці бачать причину такої дивної аномалії - читайте у нашому тексті далі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про історію та "близнюковий феномен" села Велика Копаня, яке увійшло у книгу рекордів України.

Історія Великої Копані

Село Велика Копаня має багатющу історію, яка сягає тисячоліть. На його території археологи виявили сліди давніх поселень епохи бронзи та раннього заліза. Одним з найцікавіших знахідок є слов'янське городище IX-XI століть, розташоване неподалік Малої Копані.

Історія села, як і багатьох інших закарпатських поселень, починалася зі зусиль перших поселенців, які вирубували ліси для створення сільськогосподарських земель. Вирубана та випалена ділянка називалася "копань", що згодом дало назву селу.

Перша письмова згадка про Велику Копаню датується ще 1430 роком.

Село Велика Копаня (фото: Вікіпедія)

Легенда про заснування села

Одна з найвідоміших легенд про заснування села розповідає про царську доньку, яка заради кохання до простого хлопця повинна була власноруч перекопати велику гору.

Попри наказ царя не давати їй жодних інструментів, дівчина змогла виконати це нелегке завдання. У результаті, на місці гори утворилася долина, де й виникло село, яке отримало назву Велика Копаня на честь відважної дівчини.

В'їзд у село (фото: 24tv.ua)

Вода - джерело двійнят

Одна з найбільших загадок цього села - чудодійна вода з джерела Чоргіва, яку пов’язують з народженням великої кількості близнюків.

Місцеві жителі стверджують, що саме завдяки цій воді кількість двійнят у селі перевищує всі показники по країні. Вода постачається в кожен будинок завдяки спеціальним накопичувальним бакам, встановленим у горах.

Науковці також підтвердили цей феномен. Дослідження показали, що у воді містяться високі концентрації цинку та селену - елементів, які сприятливо впливають на статеву систему та стимулюють поділ клітин.

Ці мінерали, ймовірно, є ключовими чинниками, що сприяють частим народженням двійнят. Цікаво, що не тільки люди відчувають вплив цієї води - навіть корови у Великій Копані часто народжують двійнят.

Джерело диво-води (фото: Mukachevo.net)

Школа та життя близнюків

У місцевій школі вчителі стикаються з унікальними педагогічними викликами через велику кількість близнюків. Для уникнення плутанини дітей розсаджують за різні парти, а іноді використовують спеціальні підказки, щоб розрізнити учнів.

Незважаючи на зовнішню схожість, близнюки зазвичай відрізняються характерами та інтересами: один може бути більш спокійним і схильним до точних наук, інший - енергійним і зацікавленим у гуманітарних предметах.

Село Велика Копаня залишається унікальним місцем, де історія, легенди та наукові дослідження поєднуються, створюючи неповторний феномен близнюків.

"Парад" близнюків (фото: Depo.ua)

Визнання в Книзі рекордів України

У 2004 році Велика Копаня вперше потрапила до Книги рекордів України як населений пункт з найбільшою кількістю близнюків на душу населення. З того часу щороку в селі народжуються нові пари двійнят, що лише підтверджує цей феномен.

Зараз у селі на кожні 50 осіб припадає одна пара близнюків, що є унікальним явищем для всієї країни. Жителі села пишаються своїм досягненням і часто згадують випадки, коли жінки з інших регіонів приїжджали до села по воду, щоб мати шанс народити двійнят.

Місцеві також розповідають про численні випадки, коли жінки, які не могли завагітніти, після вживання води з джерела народжували не лише дітей, а й двійнят.

Подібні історії лише підкріплюють віру жителів у чудодійні властивості води з Чоргіва, що робить Велику Копаню справжньою перлиною Закарпаття.

Такі фото з Великої Копані можна зустріти часто (фото: Радіо Свобода)