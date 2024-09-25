Кто придумал пиццу с ананасом и почему итальянцы ее ненавидят

Возникновение гавайской пиццы

Гавайская пицца, несмотря на тропическое название, появилась совсем не на Гавайях, а в Канаде.

В 1962 году канадец греческого происхождения, Сэм Панопулос, решил провести кулинарный эксперимент, добавив в пиццу консервированные ананасы. В качестве вдохновения он использовал китайскую кухню, где активно сочетаются сладкие и соленые вкусы.

Название "гавайский" появилось благодаря марке ананасов, которые Панопулос использовал в своей пике. Несмотря на нетрадиционный рецепт, эта пицца быстро приобрела популярность сначала в Канаде, а затем и во многих странах мира.

Почему гавайская пицца вызывает неприятие?

Гавайская пицца часто становится предметом споров среди поклонников этого блюда. Основная причина - необычное сочетание ингредиентов: ананасы в сочетании с ветчиной и сыром кажутся неприемлемыми для тех, кто предпочитает классические рецепты.

Для многих итальянцев это выглядит как пренебрежение их кулинарными традициями. В Италии пицца является частью культурного наследия, поэтому любые попытки изменить его традиционный рецепт воспринимаются с большим негодованием.

Сэм Панопулос, изобретатель гавайской пиццы (фото: Википедия)

Реакция итальянцев на гавайскую пиццу

Итальянцы известны своей вспыльчивостью и преданностью традициям. Поэтому когда речь идет о гавайской пицце, их отношение крайне негативное.

В некоторых ресторанах Италии цены на гавайскую пиццу выросли в 10 раз по сравнению с другими блюдами. К примеру, в одном ресторане за пиццу с ананасами требуют 100 евро, объясняя это тем, что так компенсируется "приготовление чужеродной пищи".

Более того, Coldiretti - итальянская сельскохозяйственная ассоциация, включила гавайскую пиццу в список худших вариантов этого блюда.

Почему итальянцы вообще против ананасов в пике?

Для итальянцев пицца - это не просто еда, а часть их культурной идентичности. Ананасы на пике для них выглядят как атака на традиции и правила.

В Италии существуют неписаные кулинарные законы: капучино после 11 утра – только для туристов, спагетти болоньезе - недопустимо, а ананас в пицце - это вообще ересь. Однако появляются итальянские повара, которые решаются нарушить эти правила, предлагая свои версии пиццы с ананасами, как, например, неаполитанский шеф-повар Джино Сорбильо.

Ананасы в пике - ересь или гениальность? (фото: Википедия)

Есть ли будущее у гавайской пиццы в Италии?

Несмотря на всеобщее негативное отношение, некоторые итальянские шеф-повара пытаются переосмыслить Гавайскую пиццу. Джино Сорбильо, известный неаполитанский пиццайоло, создал свою версию пиццы с ананасами, заменив традиционный томатный соус на сливочный, добавив несколько видов сыра и карамелизированные ананасы.

Его пиццерия на улице Via dei Tribunali в Неаполе предлагает эту пиццу за 7 евро, и хотя она вызвала бурю негодования среди консервативных итальянцев, все же нашла своих ценителей.