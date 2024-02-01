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Хто переможе у Нацвідборі на Євробачення 2024: прогноз букмекерів

Хто представлятиме Україну на Євробаченні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 3 лютого відбудеться фінал Національного відбору та усі дізнаються, хто ж представлятиме Україну на Євробаченні. І поки фани готуються голосувати й сперечаються, букмекери оновили свої прогнози.

Кому пророкують перемогу у фіналі Нацвідбору, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovision World.

Хто може перемогти у Нацвідборі

Як виявилося, лідером, за прогнозами букмекерів, став дует реперки alyona alyona та співачки Jerry Heil. У січні вони мали 54% на те, що переможуть у фіналі з піснею "Teresa & Maria". А нині дівчата закріпилися на лідерській позиції та мають вже 64%.

На другій сходинці серед артистів, які змагаються у Нацвідборі, знову опинився MELOVIN. Втім, дует Alyona Alyona та Jerry Heil "забрав" у нього ще частину шансів на перемогу. І якщо раніше співак мав 17% на те, що він представить Україну, то нині його показник зменшився до 10%.

Ставки букмекерів на фінал Нацвідбору (скріншот)

На третій сходинці опинилася співачка ANKA, якій букмекери дають усього 6% на перемогу. Стільки ж отримав гурт YAGODY. 

Пісні учасників Нацвідбору - трійка лідерів на думку букмекерів

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria

 

MELOVIN - "DREAMER"

 

ANKA - "Палала"

 

Нагдаємо, раніше ми вже розповідали, де та як подивитися Нацвідбір на Євробачення 2024.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні.

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