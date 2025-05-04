Хто переможе на "Євробаченні" і яке місце "світить" Україні: нові прогнози букмекерів

Вже скоро відбудеться щорічний пісенний конкурс "Євробачення", на якому Україну представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Тому вже зараз багато кого цікавить, кому ж пощастить перемогти та хто "пролетить" у фіналі.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovisionworld розповідає, як змінилися прогнози букмекерів та кому пророкують перше місце на "Євробаченні-2025".
Незмінним лідером в прогнозах букмекерів залишається Швеція. Шанси гурту KAJ з піснею "Bara bada bastu" зросли, нині вони склали аж 38%. Ще декілька тижнів тому на їхню перемогу давали лише 24%.
Також в трійці можуть опинитися Австрія - співак JJ з піснею "Wasted Love", та Франція - співачка Louane з піснею "Maman". А четверте та п'яте місце можуть отримати Нідерланди - артист Claude з піснею "C'est La Vie", та Ізраїль - співачка Yuval Raphael з піснею "New Day Will Rise".
Україні ж, за прогнозами букмекерів, поки що "світить" 13 місце. Втім, все може змінитися ближче до конкурсу.
В першому напівфіналі, де виступатиме український гурт, йому пророкують місце в "п'ятірці" кращих. Тому шанси на те, що музиканти потраплять в фінал, все ще є.
До слова, нещодавно Ziferblat представили костюми, в яких виступатимуть на "Євробаченні". Вбрання для музикантів створив дизайнер Іван Фролов. Незвичайне вбрання вже оцінили фани.
Перший півфінал: вівторок, 13 травня 2025 року
Другий півфінал: четвер, 15 травня 2025 року
Фінал: субота, 17 травня 2025 року
Конкурс відбудеться в місті Базель, на арені St. Jakobshalle. Швейцарія приймає "Євробачення" завдяки перемозі Nemo з піснею "The Code" у 2024 році.
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