Хто переможе на "Євробаченні" і яке місце "світить" Україні: нові прогнози букмекерів

Хто переможе на Євробаченні

Незмінним лідером в прогнозах букмекерів залишається Швеція. Шанси гурту KAJ з піснею "Bara bada bastu" зросли, нині вони склали аж 38%. Ще декілька тижнів тому на їхню перемогу давали лише 24%.

Також в трійці можуть опинитися Австрія - співак JJ з піснею "Wasted Love", та Франція - співачка Louane з піснею "Maman". А четверте та п'яте місце можуть отримати Нідерланди - артист Claude з піснею "C'est La Vie", та Ізраїль - співачка Yuval Raphael з піснею "New Day Will Rise".

Хто переможе на "Євробаченні" (скріншот)

Україні ж, за прогнозами букмекерів, поки що "світить" 13 місце. Втім, все може змінитися ближче до конкурсу.

В першому напівфіналі, де виступатиме український гурт, йому пророкують місце в "п'ятірці" кращих. Тому шанси на те, що музиканти потраплять в фінал, все ще є.

Яке місце пророкують Україні на "Євробаченні" (скріншот)

До слова, нещодавно Ziferblat представили костюми, в яких виступатимуть на "Євробаченні". Вбрання для музикантів створив дизайнер Іван Фролов. Незвичайне вбрання вже оцінили фани.