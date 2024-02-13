Хто з пенсіонерів може отримати 100% знижки при оплаті за комуналку
В Україні деякі пенсіонери мають право на 100% знижку при оплаті за використання комунальних послуг. Це стосується пенсіонерів, які працювали на певних посадах та проживають в сільській місцевості. В них є право на повну знижку на оплату, купівлю твердого та рідкого пічного палива, а також зрідженого газу.
Хто з пенсіонерів має право на таку знижку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Пенсійний фонд України.
Кому надають пільгу
Користуватися 100% знижкою у межах встановлених норм мають право пенсіонери, які працювали як:
- Педагогічні працівники
- Медичні працівники
- Фармацевти
- Спеціалісти з захисту рослин
- Працівники музеїв та бібліотек
- Працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури
Варто зазначити, що пільга надається виключно тільки працівникам цих сфер і членам сім'ї така знижка не надається.
Умови надання пільги
Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні шість місяців, з розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. З 1 січня 2024 року розмір податкової соціальної пільги становить 4240 гривень.
Пільга надається протягом 12 місяців від місяця визначення такого права.
Які потрібні документи
- Довідка або записи в трудовій книжці, які засвідчують дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями
- На підставі наданих документів інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Реєстр).
Для призначення пільги пенсіонерам потрібно надати:
- Заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу
- Документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості
Куди звертатися
- Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один зі способів:
- особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;
- поштою, на адресу органу Фонду;
- online - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.
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