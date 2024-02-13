Кто из пенсионеров может получить 100% скидку при оплате за коммуналку
В Украине некоторые пенсионеры имеют право на 100% скидку при оплате использования коммунальных услуг. Это касается пенсионеров, работавших на определенных должностях и проживающих в сельской местности. Они имеют право на полную скидку на оплату, покупку твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.
Кто из пенсионеров имеет право на такую скидку, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кому предоставляют льготу
Пользоваться 100% скидкой в пределах установленных норм имеют право пенсионеры, работавшие как:
- Педагогические работники
- Медицинские работники
- Фармацевты
- Специалисты по защите растений
- Работники музеев и библиотек
- Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры
Стоит отметить, что льгота предоставляется только работникам этих сфер и членам семьи такая скидка не предоставляется.
Условия предоставления льготы
Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. С 1 января 2024 размер налоговой социальной льготы составляет 4240 гривен.
Льгота предоставляется в течение 12 месяцев от месяца для определения такого права.
Какие нужны документы
- Справка или записи в трудовой книжке, свидетельствующие о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям
- На основании предоставленных документов информация о льготниках вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).
Для назначения льготы пенсионерам нужно предоставить:
- Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа
- Документы, подтверждающие проживание в сельской местности
Куда обращаться
- Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
- лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- по почте, в адрес органа Фонда;
- online - через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Действие.
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