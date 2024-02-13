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Кто из пенсионеров может получить 100% скидку при оплате за коммуналку

Вторник 13 февраля 2024 15:15
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Кто из пенсионеров может получить 100% скидку при оплате за коммуналку Кто из пенсионеров имеет право на 100% скидку на оплату коммунальных (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине некоторые пенсионеры имеют право на 100% скидку при оплате использования коммунальных услуг. Это касается пенсионеров, работавших на определенных должностях и проживающих в сельской местности. Они имеют право на полную скидку на оплату, покупку твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.

Кто из пенсионеров имеет право на такую скидку, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кому предоставляют льготу

Пользоваться 100% скидкой в пределах установленных норм имеют право пенсионеры, работавшие как:

  • Педагогические работники
  • Медицинские работники
  • Фармацевты
  • Специалисты по защите растений
  • Работники музеев и библиотек
  • Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры

Стоит отметить, что льгота предоставляется только работникам этих сфер и членам семьи такая скидка не предоставляется.

Условия предоставления льготы

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. С 1 января 2024 размер налоговой социальной льготы составляет 4240 гривен.

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев от месяца для определения такого права.

Какие нужны документы

  • Справка или записи в трудовой книжке, свидетельствующие о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям
  • На основании предоставленных документов информация о льготниках вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).

Для назначения льготы пенсионерам нужно предоставить:

  • Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа
  • Документы, подтверждающие проживание в сельской местности

Куда обращаться

  • Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
  • лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте, в адрес органа Фонда;
  • online - через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Действие.

Раньше мы писали о том, кто из украинцев может получить 75% скидки при оплате за коммуналку.

А еще рассказывали, что делать, если получили предупреждение об отключении света за долги.

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