Кто из пенсионеров может получить 100% скидку при оплате за коммуналку

В Украине некоторые пенсионеры имеют право на 100% скидку при оплате использования коммунальных услуг. Это касается пенсионеров, работавших на определенных должностях и проживающих в сельской местности. Они имеют право на полную скидку на оплату, покупку твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.

Кто из пенсионеров имеет право на такую скидку, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кому предоставляют льготу

Пользоваться 100% скидкой в пределах установленных норм имеют право пенсионеры, работавшие как:

Педагогические работники

Медицинские работники

Фармацевты

Специалисты по защите растений

Работники музеев и библиотек

Работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры

Стоит отметить, что льгота предоставляется только работникам этих сфер и членам семьи такая скидка не предоставляется.

Условия предоставления льготы

Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. С 1 января 2024 размер налоговой социальной льготы составляет 4240 гривен.

Льгота предоставляется в течение 12 месяцев от месяца для определения такого права.

Какие нужны документы

Справка или записи в трудовой книжке, свидетельствующие о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям

На основании предоставленных документов информация о льготниках вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).

Для назначения льготы пенсионерам нужно предоставить:

Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа

Документы, подтверждающие проживание в сельской местности

Куда обращаться