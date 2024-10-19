Гіганти з минулого: 6 тварин, які раніше були значно більшими

У процесі еволюції багато тварин зменшилися у розмірі. Це сталося через зміни в середовищі, конкуренцію за їжу та інші ресурси, що допомогло їм краще пристосуватися до нових умов життя.

Акули

Акули - одні з найвідоміших хижаків морських глибин. Ці хижаки постійно патрулюють моря в пошуках здобичі, і хоча деякі з них, як-от китова акула, живляться крилем, інші, такі як велика біла акула, можуть досягати до 5,8 метра в довжину.

Проте навіть велика біла акула не зрівняється з доісторичним предком - мегалодоном. Цей гігант жив між 23 і 3 мільйонами років тому, досягаючи довжини 20 метрів. Маючи такі розміри і потужну щелепу, мегалодон міг полювати на великих тварин, зокрема на китів.

Крокодили

Крокодили так само сумнозвісні, як і акули. Ці рептилії домінують у річках та озерах, чекаючи, коли розслаблені тварини підійдуть до води, а потім стрімко вистрибують у нападі.

Зараз серед крокодилів найбільшими є веслуваті крокодили, довжина яких сягає від 3,7 до 5,5 метра. Однак це ніщо в порівнянні з доісторичним хижаком - дейнозухом, який жив між 82 і 73 мільйонами років тому.

Ця величезна рептилія, що існував поряд із динозаврами, досягала довжини 10,7 метра, ставлячи під загрозу нападу навіть найбільших наземних тварин.

Багатоніжки

Багатоніжки можуть бути маленькими, але вони вселяють страх багатьом людям. Ці створіння зазвичай мають довжину всього кілька сантиметрів, хоча найбільші з них можуть сягати до 40 сантиметрів. Вони використовують свої численні кінцівки, щоб пробиратися через лісові масиви, пожираючи рослини та гриби, що робить їх практично нешкідливими для тварин.

Однак їхні предки були зовсім інші. Arthropleura була величезною багатоніжкою, що сягала 1,8–2,1 метра завдовжки, практично не маючи природних хижаків. Вона жила в кам'яновугільний період, між 345 і 290 мільйонами років тому, і могла бути не тільки травоїдною, але й всеїдною, маючи великий вибір їжі у своєму середовищі.

Лінивці

Лінивці - це повільні та непримітні тварини, які живуть переважно на деревах. Вони ласують листям і рідко спускаються на землю, що допомагає їм уникати небезпеки. Їхні великі пазурі, хоча й виглядають грізно, не становлять загрози для людей, оскільки лінивці мають досить маленький розмір - близько 0,6 метра.

Справжньою протилежністю сучасним лінивцям були їхні доісторичні наземні родичі. Ці величезні істоти досягали 3 метрів завдовжки і важили понад 10 кг. На відміну від сучасних лінивців, які ховаються від хижаків на деревах, наземні лінивці не потребували такого захисту.

Птахи

Птахи, як вважають багато вчених, походять від динозаврів. Хоча вони значно менші, їх будова тіла та харчові звички вказують на близьку спорідненість.

Серед їхніх предків виділяються "птахи жаху", які жили від 9 до 4 мільйонів років тому. Вони були спритними хижаками, досягаючи висоти до 3 метрів. І хоча літати вони не могли через маленькі крила, їх величезні дзьоби та потужні ноги дозволяли їм полювати майже на будь-яку наземну здобич.

Змії

Змії - одні з найрізноманітніших рептилій на планеті. Їхні розміри коливаються від кількох сантиметрів до понад 6 метрів, а раціон складається з усіх тварин, які можуть поміститися у їх щелепу. Менші змії зазвичай харчуються щурами та комахами, тоді як види більшого розміру можуть полювати на оленів, овець чи капібар.

Доісторичні змії вражають ще більше. Найбільшою з відомих є Titanoboa cerrejonensis, яка досягала довжини 12,8 метра - більш ніж удвічі більшою за найбільших сучасних змій. Її розміри дозволяли їй душити та поїдати більшість тварин свого часу. Titanoboa жила між 66 і 56 мільйонами років тому, ймовірно, полювала на крокодилів, риб та черепах. Вона навіть могла їсти інших змій.