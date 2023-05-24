Деяким українцям не підвищать пенсії у 2023 році: хто залишиться без надбавки

В Україні протягом 2023 року діє індексація та перерахунок пенсій. Підвищення проходитиме у кілька етапів. У деяких українців доплата може становити близько 1500 гривень.

Але є чотири категорії, кому не підвищать виплати. Кому саме – читайте у матеріалі Styler.

Яка максимальна надбавка до пенсії

У постанові Кабінету Міністрів йдеться, що максимальна надбавка до пенсії становитиме 1500 гривень. Її можуть отримати ті, хто зараз має виплату у розмірі 7500 грн. Мінімальна надбавка становитиме 100 гривень.

Із 1 березня цього року індексація пенсії була на 19,7%. Перерахунок відбувається у кілька етапів, підвищення з 1 квітня пенсіонери побачать уже 1 червня.

Останній етап підвищення у 2023 році заплановано на 1 липня. У середньому збільшення становитиме від 400 до 700 гривень. Розраховуватимуть індексацію індивідуально. Чим більша у вас пенсія, тим більше ви отримаєте надбавку. Проте встановлено ліміт від 100 до 1500 гривень. Це означає, що мінімальна надбавка має бути 100 гривень, максимальна – не більше ніж 1500 гривень.

Кому не підвищать пенсії у 2023 році

З 1 березня 2023 року в Україні понад 10,5 млн пенсіонерів потрапили під індексацію виплат. Проте пенсії підвищили не всім. Індексація пенсій не торкнулася чотирьох категорій, до них належать: