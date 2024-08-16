Кто играл Ксеноморфа в фильме "Чужой". Как выглядит актер и почему он очень рано умер
Многие из нас любят проводить свободное время за просмотром старых кинолент. И если вы решили пересмотреть фильм "Чужой" перед тем, как отправляться в кинотеатр на новый "Чужой: Ромул", узнайте, кто играл Ксеноморфа или простыми словами Чужого в первой части.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать об актере, сыгравшем эту роль, и его судьбе.
"Чужой" - научно-фантастический фильм ужасов 1979 года режиссера Ридли Скотта. Название отсылает к главному антагонисту картины - Чужому, агрессивному инопланетному существу, которое выслеживает и убивает экипаж космического корабля.
Премьера фильма в США состоялась 25 мая 1979 года.
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Сюжет "Чужого"
В далеком будущем, а именно в 2122 году, возвращающийся на Землю грузовой космический корабль перехватывает исходящий с неизвестной планеты сигнал.
Экипаж, в соответствии с основными инструкциями, обязан найти и исследовать источник сигнала. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.
К сожалению, они даже не догадываются, что в этих коконах ждут своего времени отвратительные безжалостные твари, смысл существования которых сведен к истреблению всего живого.
Кто сыграл Чужого
Однако немногие знают о судьбе актера, который сыграл Чужого или, как его еще называют, Ксеноморфом.
Это роль сыграл Боладжи Бадеджо - нигерийский студент-дизайнер. Его увидел в баре один из членов съемочной группы Ридли Скотта.
Бадеджо - выходец из народа йоруба. Был вторым из шести детей в семье, учился в Лондоне на художника-графика, много путешествовал. Побывал и в США, три года прожив в Сан-Франциско.
Его рост по разным данным составлял 208 или 218 см, у него были длинные тонкие руки и ноги.
Боладжи Бадеджо (фото: wikipedia.org)
Однажды в пабе Боладжи заметил Питер Арчер, агент Ридли Скотта, и пригласил его на пробы. Его фигура идеально подошла для фильма - Скотт хотел, чтобы никто не замечал, что внутри костюма Чужого находится человек. Благодаря экстраординарному росту и худобе Бадеджо в костюме Чужого выглядел совсем не как человек, а как космический паразит из чужого зловещего мира.
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Во время подготовки к съемкам Боладжи брал уроки боевого искусства тайчи, разучивал скользящие движения и повадки богомола, много репетировал в декорациях космического корабля "Ностромо". Съемочный период занял у него четыре месяца.
После окончания съемок Боладжи уехал в Нигерию, стал работать вместе со своим дядей, известным скульптором. Через три года открыл свою собственную арт-галерею.
Затем он женился, у него родились двое детей.
Однако звезда фильма прожил недолго: еще в детстве у Боладжи была диагностирована серповидноклеточная анемия. В возрасте 39 лет он простудился, получил осложнение и лег в больницу в Лагосе, откуда уже не вышел.
Боладжи Бадеджо умер 22 декабря 1992 года в возрасте 39 лет.
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"Чужой: Ромул"
16 августа 2024 года в прокат выходит новая часть фильма под названием "Чужой: Ромул".
Действие происходит в 2180 году, между событиями фильмов "Чужой" (1979) и "Чужие" (1986).
Сюжет рассказывает о группе молодых космических колонистов, которые, убирая заброшенную космическую станцию, сталкиваются лицом к лицу с самой ужасающей формой жизни в своей вселенной.
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