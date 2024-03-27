Хто з чоловіків може виїхати за кордон у квітні 2024 року

Хто може виїхати за кордон

За наявності відповідних документів виїжджати за межі країни під час воєнного часу мають право такі категорії громадян України.

Юнаки до 18 років

Чоловіки старше 60 років

Чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті.

Особи виключені з військового обліку за станом здоров'я

Особи з інвалідністю І-III групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати

Особи, які отримали відстрочку через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців

Чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров'я (на лікування, реабілітацію)

Чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами

Чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію

Які сімейні обставини дозволяють виїхати за кордон

Перетнути кордон за сімейними обставинами мають право:

Батьки-одинаки, які виховують дитину або дітей у віці до 18 років

Батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

Батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи II групи

Родичі, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації

Особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та супроводжують для виїзду за межі України

Особи, які мають одного зі свої батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю І чи II групи й супроводжують одного з таких батьків для виїзду за межі України

Особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І чи II групи й супроводжують таких осіб за межі України

Опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України

З якими професіями дозволено виїзд за кордон

Працівники залізничного транспорту

Авіаційний персонал - на навчання чи у відрядження

Водії транспортних суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів

Військові у відпустку - за наявності дозволу з військової частини

Військові, які проходять військову підготовку за кордоном

Працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження

Працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду

Члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:

Водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу

Діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені

Спортсмени та тренери для участі в офіційних змагання і тренувальних зборах

Які документи потрібні для перетину кордону

Обов'язковими документами для будь-якого громадянина України є: внутрішній паспорт (паспорт громадянина України), закордонний паспорт

Для перетину кордону військовозобов'язаними особами потрібні також документи, які підтверджують підставу виїзду.

Окрім зазначених документів для кожної категорії, під час виїзду потрібно мати довідку з ТЦК (це може бути витяг з протоколу ТЦК про ухвалене рішення про відстрочку, висновок медичної комісії про визнання людини тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців) та військово-облікові документи з записом про відстрочку - військовий квиток або тимчасове посвідчення.