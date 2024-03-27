Кто из мужчин может выехать за границу в апреле 2024 года

Кто может выехать за границу

При наличии соответствующих документов выезжать за пределы страны в военное время имеют право следующие категории граждан Украины.

Юноши до 18 лет

Мужчины старше 60 лет

Мужчины от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте.

Лица исключены из военного учета по состоянию здоровья

Лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты

Лица, получившие отсрочку из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев

Мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья (на лечение, реабилитацию)

Мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам

Мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию

Какие семейные обстоятельства позволяют уехать за границу

Пересечь границу по семейным обстоятельствам имеют право:

Родители-одиночки, воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет

Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

Родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы

Родственники, сопровождающие детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, при их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации

Лица, имеющие жену (супруга) из лиц с инвалидностью и сопровождающие для выезда за пределы Украины

Лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины

Лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц за пределы Украины

Попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины

С какими профессиями разрешен выезд за границу

Работники железнодорожного транспорта

Авиационный персонал - на обучение или в командировку

Водители транспортных субъектов хозяйствования, имеющие лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров

Военные в отпуск – при наличии разрешения по воинской части

Военные, проходящие военную подготовку за границей

Работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки

Работники заведений по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе

Члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания.

Для помощи ВСУ могут уехать:

Водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь

Деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене

Спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах

Какие документы нужны для пересечения границы

Обязательными документами для любого гражданина Украины есть: внутренний паспорт (паспорт гражданина Украины), загранпаспорт

Для пересечения границы военнообязанными лицами требуются также документы, подтверждающие основание выезда.

Кроме указанных документов для каждой категории, во время выезда нужно иметь справку из ТЦК (это может быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке, заключение медицинской комиссии о признании человека временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев) и военно-учетные документы с записью об отсрочке – военный билет или временное удостоверение.