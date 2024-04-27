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Хрусткі вафельні трубочки зі згущеним молоком: смачний рецепт з дитинства

Як готувати вафельні трубочки зі згущеним молоком (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Вафельні трубочки з кремом або згущеним молоком - певно, один з найвідоміших хрустких смаколиків. Хоча зазвичай для вафель необхідно мати спеціальний прилад - вафельницю - десерт за цим рецептом можна приготувати на пательні.

Про те, як готувати вафельні трубочки зі згущеним молоком, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok-сторінку з рецептами "Кулінарний блокнот".

Що потрібно для вафельних трубочок

Для того, щоб приготувати цей хрусткий десерт, вам необхідні такі продукти: 

  • Яйця - 3 шт.
  • Молоко - 100 мл
  • Борошно - 200 г
  • Варене згущене молоко - 300-500 г
  • Масло - 100 г
  • Цукор - 150 г
  • Сіль - дрібка

Як готувати вафельні трубочки

Цей метод приготування вафельних трубочок дуже схожий з приготуванням млинців, проте через різницю в пропорціях інгредієнтів і консистенції тіста, виріб виходить хрустким - як і вафлі в оригінальному десерті.

Розбийте в миску яйця, додайте сіль та цукор, перемішайте суміш до повного розчинення цукру. Розтопіть масло в мікрохвильовці або на водяній бані і влийте до суміші.

Влийте до майбутнього тіста молоко і ретельно перемішайте інгредієнти. Поступово всипте борошно, кожного разу розмішуючи тісто - це полегшить процес і допоможе уникнути грудочок. Готове тісто повинно бути достатньо густим.

Нагрійте пательню - однак вона має бути теплою, а не розпеченою. Якщо пательня буде занадто гарячою, розрівняти тісто для вафель буде неможливо. Якщо пательня не антипригарна, бажано змастити поверхню невеликою кількістю масла.

Для однієї вафлі треба приблизно 1 ст. л. тіста - викладіть таку кількість тіста на пательню і рівномірно "розтягніть" тісто ложкою по поверхні. Обсмажте тісто з двох боків до золотистого кольору. Поки такий млинець ще гарячий, його необхідно швидко згорнути у трубочку - після охолодження він стане хрустким і ламким.

Сформовану трубочку начиніть згущеним молоком за допомогою кондитерського шприца або пакета, регулюючи кількість крему до свого смаку.

@kylunarnuybloknot

Вафельні трубочки на сковорідці 3 яйця дрібка солі 150 г цукру 100 г розтопленого вершкового масла 100 мл молока 200 г муки #рецептиукраїнською #щоприготувати #десертиукраїнською #трубочки #трубочкиіззгущениммолоком

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