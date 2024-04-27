Хрустящие вафельные трубочки со сгущенкой: вкусный рецепт с детства

Вафельные трубочки с кремом или сгущенкой - вероятно, одна из самых известных хрустящих сладостей. Хотя обычно для вафель необходим специальный прибор - вафельница - десерт по этому рецепту можно приготовить на сковороде.
О том, как готовить вафельные трубочки со сгущенкой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу с рецептами "Кулинарный блокнот".
Для того чтобы приготовить этот хрустящий десерт, вам необходимы следующие продукты:
Этот метод приготовления вафельных трубочек очень схож с приготовлением блинов, однако из-за разницы в пропорциях ингредиентов и консистенции теста изделие получается хрустящим - как и вафли в оригинальном десерте.
Разбейте в миску яйца, добавьте соль и сахар, перемешайте смесь до полного растворения сахара. Растопите масло в микроволновке или на водяной бане и влейте в смесь.
Влейте в будущее тесто молоко и тщательно перемешайте ингредиенты. Постепенно всыпьте муку, каждый раз размешивая тесто - это облегчит процесс и поможет избежать комочков. Готовое тесто должно быть достаточно густым.
Нагрейте сковороду - однако она должна быть теплой, а не раскаленной. Если сковорода будет слишком горячей, разровнять тесто для вафель будет невозможно. Если сковорода не антипригарная, лучше смазать поверхность маленьким количеством масла.
Для одной вафли нужно примерно 1 ст. л. теста - выложите такое количество теста на сковороду и равномерно "растяните" тесто ложкой по поверхности. Обжарьте тесто с двух сторон до золотистого цвета. Пока такой блин еще горяч, его необходимо быстро свернуть в трубочку - после охлаждения он станет хрустящим и ломким.
Сформированную трубочку начините сгущенкой с помощью кондитерского шприца или пакета, регулируя количество крема по своему вкусу.
@kylunarnuybloknot
Вафельные трубочки на сковородке 3 яйца дробка соли 150 г сахара 100 г растопленного сливочного масла Peace - Official Sound Studio
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