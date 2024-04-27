Хрустящие вафельные трубочки со сгущенкой: вкусный рецепт с детства

Что нужно для вафельных трубочек

Для того чтобы приготовить этот хрустящий десерт, вам необходимы следующие продукты:

Яйца - 3 шт.

Молоко - 100 мл

Мука - 200 г

Вареная сгущенка - 300-500 г

Масло - 100 г

Сахар - 150 г

Соль - щепотка

Как готовить вафельные трубочки

Этот метод приготовления вафельных трубочек очень схож с приготовлением блинов, однако из-за разницы в пропорциях ингредиентов и консистенции теста изделие получается хрустящим - как и вафли в оригинальном десерте.

Разбейте в миску яйца, добавьте соль и сахар, перемешайте смесь до полного растворения сахара. Растопите масло в микроволновке или на водяной бане и влейте в смесь.

Влейте в будущее тесто молоко и тщательно перемешайте ингредиенты. Постепенно всыпьте муку, каждый раз размешивая тесто - это облегчит процесс и поможет избежать комочков. Готовое тесто должно быть достаточно густым.

Нагрейте сковороду - однако она должна быть теплой, а не раскаленной. Если сковорода будет слишком горячей, разровнять тесто для вафель будет невозможно. Если сковорода не антипригарная, лучше смазать поверхность маленьким количеством масла.

Для одной вафли нужно примерно 1 ст. л. теста - выложите такое количество теста на сковороду и равномерно "растяните" тесто ложкой по поверхности. Обжарьте тесто с двух сторон до золотистого цвета. Пока такой блин еще горяч, его необходимо быстро свернуть в трубочку - после охлаждения он станет хрустящим и ломким.

Сформированную трубочку начините сгущенкой с помощью кондитерского шприца или пакета, регулируя количество крема по своему вкусу.