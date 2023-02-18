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Хрусткі цибульники за забутим українським рецептом: готувати аж занадто просто

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Субота 18 лютого 2023 08:30
Хрусткі цибульники за забутим українським рецептом: готувати аж занадто просто Як приготувати смачні цибульники (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Смачні хрумкі цибульники - несправедливо забута українська страва, яку колись подавали до борщу, або ж як окрему страву зі сметаною чи "кисляком". Це справжня смакота, яку до того ж просто готувати.

Рецептом поділилася відома кулінарка Лілія Цвіт на своєму YouTube каналі.

Складники на 15-17 шт.:

  • цибуля - 4 шт.
  • сіль - 0,5 ч. л.
  • кефір - 100 г
  • яйця - 1 шт.
  • сода - 0,5 ч. л.
  • горілка - 1 ст. л.
  • борошно - 200 г

Покрокове приготування

Наріжте цибулю півкільцями, посоліть, перемішайте і залиште хвилин на 15, щоб цибуля пустила сік.

Змішайте яйця з кефіром, додайте соду і ложку горілки (щоб тісто менше вбирало жир). Додайте просіяне борошно і замісіть тісто як на оладки. До тіста додайте цибулю і перемішайте.

Налийте в пательню велику кількість олії і добре розігрійте. Ложкою викладайте тісто і обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.

Вийміть цибульники на паперові рушники, щоб увібрати зайвий жир. Смачного!

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