Хрусткі цибульники за забутим українським рецептом: готувати аж занадто просто

Смачні хрумкі цибульники - несправедливо забута українська страва, яку колись подавали до борщу, або ж як окрему страву зі сметаною чи "кисляком". Це справжня смакота, яку до того ж просто готувати.

Складники на 15-17 шт.:

цибуля - 4 шт.

сіль - 0,5 ч. л.

кефір - 100 г

яйця - 1 шт.

сода - 0,5 ч. л.

горілка - 1 ст. л.

борошно - 200 г

Покрокове приготування

Наріжте цибулю півкільцями, посоліть, перемішайте і залиште хвилин на 15, щоб цибуля пустила сік.

Змішайте яйця з кефіром, додайте соду і ложку горілки (щоб тісто менше вбирало жир). Додайте просіяне борошно і замісіть тісто як на оладки. До тіста додайте цибулю і перемішайте.

Налийте в пательню велику кількість олії і добре розігрійте. Ложкою викладайте тісто і обсмажуйте з обох сторін до золотистого кольору.

Вийміть цибульники на паперові рушники, щоб увібрати зайвий жир. Смачного!