Хрустящие цыбульники по забытому украинскому рецепту: готовить слишком просто

Вкусные хрустящие цыбульники - несправедливо забытое украинское блюдо, которое когда-то подавали к борщу, или как отдельное блюдо со сметаной или кислым молоком. Это настоящая вкуснятина, которую к тому же просто готовить.

Составляющие на 15-17 шт.:

лук – 4 шт.

соль – 0,5 ч. л.

кефир – 100 г

яйца – 1 шт.

сода – 0,5 ч. л.

водка – 1 ст. л.

мука – 200 г

Пошаговое приготовление

Нарежьте полукольцами лук, посолите, перемешайте и оставьте минут на 15, чтобы лук пустил сок.

Смешайте яйца с кефиром, добавьте соду и ложку водки (чтобы тесто меньше впитывало жир). Добавьте просеянную муку и замесите тесто как на оладьи. К тесту добавьте лук и перемешайте.

Налейте в сковороду большое количество растительного масла и хорошо разогрейте. Ложкой выкладывайте тесто и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.

Выложите цыбульники на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир. Приятного аппетита!