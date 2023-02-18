Хрустящие цыбульники по забытому украинскому рецепту: готовить слишком просто
Вкусные хрустящие цыбульники - несправедливо забытое украинское блюдо, которое когда-то подавали к борщу, или как отдельное блюдо со сметаной или кислым молоком. Это настоящая вкуснятина, которую к тому же просто готовить.
Рецептом поделилась известная кулинар Лилия Цвит на своем YouTube канале.
Составляющие на 15-17 шт.:
- лук – 4 шт.
- соль – 0,5 ч. л.
- кефир – 100 г
- яйца – 1 шт.
- сода – 0,5 ч. л.
- водка – 1 ст. л.
- мука – 200 г
Пошаговое приготовление
Нарежьте полукольцами лук, посолите, перемешайте и оставьте минут на 15, чтобы лук пустил сок.
Смешайте яйца с кефиром, добавьте соду и ложку водки (чтобы тесто меньше впитывало жир). Добавьте просеянную муку и замесите тесто как на оладьи. К тесту добавьте лук и перемешайте.
Налейте в сковороду большое количество растительного масла и хорошо разогрейте. Ложкой выкладывайте тесто и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.
Выложите цыбульники на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир. Приятного аппетита!
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