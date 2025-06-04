Хрумкий і дуже корисний: суперперекус, яка ідеально замінює снеки
Зелена гречка набирає популярності серед прихильників здорового способу життя. Особливо цінною вважається пророщена та підсушена крупа - справжній суперфуд, багатий на вітаміни, антиоксиданти та рослинний білок.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як легко додати таку гречку у раціон.
Користь для здоров'я
За словами ендокринолога Олени Доманської, пророщування "оживляє" гречку, активує ферменти, підвищує вміст вітамінів (особливо групи B, С та E), амінокислот і антиоксидантів.
Пророщування активує ферменти, які:
- покращують перетравлення
- зменшують навантаження на підшлункову
- виводять токсини
Клітковина також стимулює роботу кишечника та мікрофлору.
Підсушування зберігає всі ці речовини, додаючи продукту приємну текстуру. Зокрема, в ній містяться:
- білки
- клітковина
- магній, залізо, цинк
- не містить глютену
- додає енергії без стрибків цукру в крові
Пророщена та підсушена зелена гречка (фото: t.me/dr_olena_domanska)
Як їсти
Такий суперфуд дуже легко можна додати до раціону та вживати різними способами - у сирому вигляді, варену та підсмажену.
Як вживати:
- як самостійну закуску
- додавати в салати, смузі, йогурт
- використовувати як здорову "хрумку" альтернативу снекам
- посипка на десерти, салати чи овочеві страви
"Натурально, просто та смачно. Ідеально для перекусу в дорозі, на роботі або після тренування", - сказала експерт.
Не вживайте пророщену гречку після 2-3 днів з моменту пророщування, якщо вона зберігалася без холодильника. Завжди добре промивайте зерна перед вживанням.
Зберігайте підсушену гречку в герметичному контейнері в сухому місці.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-канал ендокринолога Олени Доманської та сайт WebMD.
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