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Хрустящий и очень полезный: суперперекус, который идеально заменяет снеки

Среда 04 июня 2025 16:23
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Хрустящий и очень полезный: суперперекус, который идеально заменяет снеки Названа полезная закуска, которая идеально заменяет снеки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зеленая гречка набирает популярность среди сторонников здорового образа жизни. Особенно ценной считается пророщенная и подсушенная крупа - настоящий суперфуд, богатый витаминами, антиоксидантами и растительным белком.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как легко добавить такую гречку в рацион.

Польза для здоровья

По словам эндокринолога Елены Доманской, проращивание "оживляет" гречку, активирует ферменты, повышает содержание витаминов (особенно группы B, С и E), аминокислот и антиоксидантов.

Проращивание активирует ферменты, которые:

  • улучшают переваривание
  • уменьшают нагрузку на поджелудочную
  • выводят токсины

Клетчатка также стимулирует работу кишечника и микрофлору.

Подсушивание сохраняет все эти вещества, придавая продукту приятную текстуру. В частности, в ней содержатся:

  • белки
  • клетчатка
  • магний, железо, цинк
  • не содержит глютена
  • добавляет энергии без скачков сахара в крови

Хрустящий и очень полезный: суперперекус, который идеально заменяет снекиПророщенная и подсушенная зеленая гречка (фото: t.me/dr_olena_domanska)

Как есть

Такой суперфуд очень легко можно добавить в рацион и употреблять различными способами - в сыром виде, вареную и поджаренную.

Как употреблять:

  • как самостоятельную закуску
  • добавлять в салаты, смузи, йогурт, йогурт
  • использовать как здоровую "хрустящую" альтернативу снекам
  • посыпка на десерты, салаты или овощные блюда

"Натурально, просто и вкусно. Идеально для перекуса в дороге, на работе или после тренировки", - сказала эксперт.

Не употребляйте пророщенную гречку после 2-3 дней с момента проращивания, если она хранилась без холодильника. Всегда хорошо промывайте зерна перед употреблением.

Храните подсушенную гречку в герметичном контейнере в сухом месте.

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При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал эндокринолога Елены Доманской и сайт WebMD.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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