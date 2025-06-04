Хрустящий и очень полезный: суперперекус, который идеально заменяет снеки
Зеленая гречка набирает популярность среди сторонников здорового образа жизни. Особенно ценной считается пророщенная и подсушенная крупа - настоящий суперфуд, богатый витаминами, антиоксидантами и растительным белком.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как легко добавить такую гречку в рацион.
Польза для здоровья
По словам эндокринолога Елены Доманской, проращивание "оживляет" гречку, активирует ферменты, повышает содержание витаминов (особенно группы B, С и E), аминокислот и антиоксидантов.
Проращивание активирует ферменты, которые:
- улучшают переваривание
- уменьшают нагрузку на поджелудочную
- выводят токсины
Клетчатка также стимулирует работу кишечника и микрофлору.
Подсушивание сохраняет все эти вещества, придавая продукту приятную текстуру. В частности, в ней содержатся:
- белки
- клетчатка
- магний, железо, цинк
- не содержит глютена
- добавляет энергии без скачков сахара в крови
Пророщенная и подсушенная зеленая гречка (фото: t.me/dr_olena_domanska)
Как есть
Такой суперфуд очень легко можно добавить в рацион и употреблять различными способами - в сыром виде, вареную и поджаренную.
Как употреблять:
- как самостоятельную закуску
- добавлять в салаты, смузи, йогурт, йогурт
- использовать как здоровую "хрустящую" альтернативу снекам
- посыпка на десерты, салаты или овощные блюда
"Натурально, просто и вкусно. Идеально для перекуса в дороге, на работе или после тренировки", - сказала эксперт.
Не употребляйте пророщенную гречку после 2-3 дней с момента проращивания, если она хранилась без холодильника. Всегда хорошо промывайте зерна перед употреблением.
Храните подсушенную гречку в герметичном контейнере в сухом месте.
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При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал эндокринолога Елены Доманской и сайт WebMD.
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