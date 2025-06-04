Хрустящий и очень полезный: суперперекус, который идеально заменяет снеки

Зеленая гречка набирает популярность среди сторонников здорового образа жизни. Особенно ценной считается пророщенная и подсушенная крупа - настоящий суперфуд, богатый витаминами, антиоксидантами и растительным белком.

Польза для здоровья

По словам эндокринолога Елены Доманской, проращивание "оживляет" гречку, активирует ферменты, повышает содержание витаминов (особенно группы B, С и E), аминокислот и антиоксидантов.

Проращивание активирует ферменты, которые:

улучшают переваривание

уменьшают нагрузку на поджелудочную

выводят токсины

Клетчатка также стимулирует работу кишечника и микрофлору.

Подсушивание сохраняет все эти вещества, придавая продукту приятную текстуру. В частности, в ней содержатся:

белки

клетчатка

магний, железо, цинк

не содержит глютена

добавляет энергии без скачков сахара в крови

Пророщенная и подсушенная зеленая гречка (фото: t.me/dr_olena_domanska)

Как есть

Такой суперфуд очень легко можно добавить в рацион и употреблять различными способами - в сыром виде, вареную и поджаренную.

Как употреблять:

как самостоятельную закуску

добавлять в салаты, смузи, йогурт, йогурт

использовать как здоровую "хрустящую" альтернативу снекам

посыпка на десерты, салаты или овощные блюда

"Натурально, просто и вкусно. Идеально для перекуса в дороге, на работе или после тренировки", - сказала эксперт.

Не употребляйте пророщенную гречку после 2-3 дней с момента проращивания, если она хранилась без холодильника. Всегда хорошо промывайте зерна перед употреблением.

Храните подсушенную гречку в герметичном контейнере в сухом месте.