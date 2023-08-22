UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хрумкі огірки без стерилізації: найпростіший рецепт корисної закрутки

Рецепт огірків хрустких без стерилізації (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Смачні та хрусткі огірочки стануть чудовим доповненням до будь-якої страви взимку. Саме тому влітку ми намагаємося зробити якнайбільше баночок із консервацією. Часом у нас не вистачає терпіння та часу, щоб виконати всі необхідні процедури, оскільки стерилізація овочів триває кілька годин.

Як зробити смачні та хрусткі огірки без стерилізації, розповіли на YouTube-каналі "Порадник".

Що вам знадобиться

Для однієї банки об'ємом 3 літри вам потрібно взяти:

  • Огірки
  • Морква – 1 шт.
  • Цибулина - 2 шт.
  • Часник - 1 головка
  • По 1 листочку - хрін, смородина, вишня, лавровий
  • Парасолька кропу
  • Сіль – 5 ч. ложок
  • Цукор - 10 ч. ложок
  • Оцет - 100 г

Як готувати огірки

Всі інгредієнти потрібно добре помити та очистити від шкірки. Банку добре миємо. Моркву ріжемо смужками та складаємо на дно банки.

Туди ж додаємо цибулю, часник, листя та парасольку кропу. Далі в банку складаємо помиті та підготовлені огірки.

Заливаємо банки окропом та накриваємо кришкою. Через 15 хвилин воду зливаємо в каструлю і додаємо сіль, цукор та оцет.

Доводимо розсіл до кипіння і знову заливаємо в банки. А потім закочуємо кришкою.

Банки прибираємо в сухе та прохолодне місце.

 

До речі, раніше ми розповідали про те, який секретний інгредієнт допомагає зробити хрусткими огірки.

А також ми писали про те, як приготувати сиру аджику за рецептом Клопотенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
консервациязаготовка продуктовзапасы на зиму