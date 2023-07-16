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Хрумкі квашені огірки на зиму. Тримайте старовинний рецепт

Як зробити хрумкі квашені огірки (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Квашення огірків - відмінний спосіб заготувати цей овоч на зиму. Вони корисні, на відміну від маринованих, але часто виходять м'якими через процес бродіння. Як же зробити огірочки хрумкими?

Старовинним рецептом поділилися на YouTube-каналі Ukrainian Food.

Нам знадобиться на 3-літрову банку:

  • Огірки - скільки влізе
  • Сіль - 1 склянка (250 мл)
  • Зелень - за смаком
  • Часник - 3 ст. л.

Як приготувати

Відберіть найкрасивіші огірки, вимийте і досить щільно закладіть в банки.

Засипте в кожну банку сіль і залийте звичайною холодною водою.

Нещільно прикрийте і залиште бродити при кімнатній температурі протягом трьох діб.

Почистіть часник і вичавіть його, щоб було по 3 ст. л. на банку, підготуйте суцвіття кропу, листя хрону.

Повністю злийте розсіл, він нам більше не знадобиться.

Додайте в кожну банку подрібнений часник, зелень.

Залийте гарячою кип'яченою водою і щільно закатайте банки. Наші огірочки до зимового зберігання готові!

У прохолодному місці вони можуть стояти 2-3 роки.

Раніше ми писали, як приготувати швидкі консервовані огірки "без маринаду".

Також про правила консервування огірків розповів Євген Клопотенко.

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огіркиКулинар