Хрумкі квашені огірки на зиму. Тримайте старовинний рецепт

Нам знадобиться на 3-літрову банку:

Огірки - скільки влізе

Сіль - 1 склянка (250 мл)

Зелень - за смаком

Часник - 3 ст. л.

Як приготувати

Відберіть найкрасивіші огірки, вимийте і досить щільно закладіть в банки.

Засипте в кожну банку сіль і залийте звичайною холодною водою.

Нещільно прикрийте і залиште бродити при кімнатній температурі протягом трьох діб.

Почистіть часник і вичавіть його, щоб було по 3 ст. л. на банку, підготуйте суцвіття кропу, листя хрону.

Повністю злийте розсіл, він нам більше не знадобиться.

Додайте в кожну банку подрібнений часник, зелень.

Залийте гарячою кип'яченою водою і щільно закатайте банки. Наші огірочки до зимового зберігання готові!

У прохолодному місці вони можуть стояти 2-3 роки.