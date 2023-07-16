Хрустящие квашеные огурцы на зиму. Держите старинный рецепт

Нам понадобится на 3-литровую банку:

Огурцы - сколько влезет

Соль - 1 стакан (250 мл)

Зелень - по вкусу

Чеснок - 3 ст. л.

Как приготовить

Отберите красивые огурцы, вымойте и достаточно плотно заложите в банки.

Засыпьте в каждую банку соль и залейте обыкновенной холодной водой.

Неплотно прикройте и оставьте бродить при комнатной температуре в течение трех суток.

Почистите чеснок и выдавите его, чтобы было по 3 ст. л. на банку, подготовьте соцветия укропа, листья хрена.

Полностью слейте рассол, он нам больше не понадобится.

Добавьте в каждую банку измельченный чеснок, зелень.

Залейте кипяченой горячей водой и плотно закатайте банки. Наши огурчики к зимнему хранению готовы!

В холодном месте они могут стоять 2-3 года.