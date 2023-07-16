Хрустящие квашеные огурцы на зиму. Держите старинный рецепт

Квашение огурцов - отличный способ приготовить этот овощ на зиму. Они полезны, в отличие от маринованных, но часто получаются мягкими из-за процесса брожения. Как же сделать огурчики хрустящими?
Старинным рецептом поделились на YouTube-канале Ukrainian Food.
Отберите красивые огурцы, вымойте и достаточно плотно заложите в банки.
Засыпьте в каждую банку соль и залейте обыкновенной холодной водой.
Неплотно прикройте и оставьте бродить при комнатной температуре в течение трех суток.
Почистите чеснок и выдавите его, чтобы было по 3 ст. л. на банку, подготовьте соцветия укропа, листья хрена.
Полностью слейте рассол, он нам больше не понадобится.
Добавьте в каждую банку измельченный чеснок, зелень.
Залейте кипяченой горячей водой и плотно закатайте банки. Наши огурчики к зимнему хранению готовы!
В холодном месте они могут стоять 2-3 года.
Раньше мы писали, как приготовить быстрые консервированные огурцы без маринада.
Также о правилах консервирования огурцов рассказал Евгений Клопотенко.