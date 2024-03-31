Христос Воскрес! Найкращі привітання з католицьким Великоднем

31 березня християни західного обряду відзначають Великдень. І якщо ви хочете привітати католиків, підберіть
Як красиво привітати з Великоднем, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання новини було використано джерела: "Наш Київ", "Пустунчик", Holiday Zubrila.
"Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!"
***
"Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю вас зі святом Пасхи!
Христос Воскрес!"
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"Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в Вашім домі!
Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте всі! Хай серце вірить й знає -
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!".
Раніше ми вже розповідали, чому православні та католики святкують Великдень у різні дати.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, як красиво привітати з днем ангела.