UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Христос Воскрес! Найкращі привітання з католицьким Великоднем

Як вітати з Великоднем (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

31 березня християни західного обряду відзначають Великдень. І якщо ви хочете привітати католиків, підберіть

Як красиво привітати з Великоднем, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання новини було використано джерела: "Наш Київ", "Пустунчик", Holiday Zubrila.

Привітання з Великоднем в SMS

  • "Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства"
  • "Христос Воскрес! У це світле свято, можна тільки побажати здоров'я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Хай завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!"
  • "Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням! Світла і добра, благоденства і процвітання, віри і любові вам. Миру і щастя дому вашому, вам, рідним і близьким. Христос воскрес!".

Вірші на католицький Великдень

"Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!"

***

"Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю вас зі святом Пасхи!
Христос Воскрес!"

***

"Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в Вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте всі! Хай серце вірить й знає -
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!".

Раніше ми вже розповідали, чому православні та католики святкують Великдень у різні дати.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як красиво привітати з днем ангела.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПасхаСвятаСвята України