День ангела 31 березня. "Весняні" привітання з іменинами для друзів та коханих

31 березня, в останній день першого весняного місяця, на привітання з іменинами чекатимуть люди з різними іменами. Їх об'єднує лише одне - усі вони точно зрадіють, якщо ви не забудете про їхнє особливе свято.

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайт "Пустунчик".

У кого день ангела 31 березня

Цього дня ви можете привітати з іменинами людей з такими іменами: Анна (Ганна), Артур, Аполлон (Аполлоній), Акакій, Веніанім (Веніаним), Влас, Інокентій, Іда, Йосип, Феофіл, Яків.

Привітання з днем ангела в SMS

"Цього чудового весняного дня поспішаю привітати тебе з днем ангела. Хочу побажати море радості та натхнення, океан великих можливостей та неперевершених ідей. Нехай розтануть всі твої печалі і образи, немов крига навесні, нехай серце розквітне щастям, а в серці запалає вогонь кохання"

"Вітаємо нашого весняного іменинника! Бажаємо співу в душі, як у кота навесні. Гарного настрою, молодості, сил, цікавих ідей, прекрасних друзів, повного гаманця, попутного вітерцю. Щастя, здоров'я, краси, ініціативності та дієвості!"

"Перша зелена травичка, перше тепле сонечко, перші співочі птахи повертаються з теплих країн - це весна! Сяючі очі, щаслива посмішка - це ти, найкрасивіша і наймиліша людина на світі! Нехай всі твої бажання збуваються, ти на це заслуговуєш. З днем ангела!".

"Весняні" привітання з іменинами у віршах

"Хай сонце заходить з весною в твій дім,

Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів,

Хай білий підсніжник любов принесе

І хай буде завжди добре усе"

***

"Хай навкруги цвіте бузок,

І небо буде ясним,

І щоб життя твоє було

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в твоїй душі

Горів вогонь кохання,

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання"

***

"Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,

Здійснюються завжди заповітні мрії.

Хай палають в серці почуття високі,

А доля дарує повні щастям роки".