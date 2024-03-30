День ангела 31 березня. "Весняні" привітання з іменинами для друзів та коханих
31 березня, в останній день першого весняного місяця, на привітання з іменинами чекатимуть люди з різними іменами. Їх об'єднує лише одне - усі вони точно зрадіють, якщо ви не забудете про їхнє особливе свято.
Кого вітати з іменинами 31 березня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайт "Пустунчик".
У кого день ангела 31 березня
Цього дня ви можете привітати з іменинами людей з такими іменами: Анна (Ганна), Артур, Аполлон (Аполлоній), Акакій, Веніанім (Веніаним), Влас, Інокентій, Іда, Йосип, Феофіл, Яків.
Привітання з днем ангела в SMS
- "Цього чудового весняного дня поспішаю привітати тебе з днем ангела. Хочу побажати море радості та натхнення, океан великих можливостей та неперевершених ідей. Нехай розтануть всі твої печалі і образи, немов крига навесні, нехай серце розквітне щастям, а в серці запалає вогонь кохання"
- "Вітаємо нашого весняного іменинника! Бажаємо співу в душі, як у кота навесні. Гарного настрою, молодості, сил, цікавих ідей, прекрасних друзів, повного гаманця, попутного вітерцю. Щастя, здоров'я, краси, ініціативності та дієвості!"
- "Перша зелена травичка, перше тепле сонечко, перші співочі птахи повертаються з теплих країн - це весна! Сяючі очі, щаслива посмішка - це ти, найкрасивіша і наймиліша людина на світі! Нехай всі твої бажання збуваються, ти на це заслуговуєш. З днем ангела!".
"Весняні" привітання з іменинами у віршах
"Хай сонце заходить з весною в твій дім,
Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів,
Хай білий підсніжник любов принесе
І хай буде завжди добре усе"
***
"Хай навкруги цвіте бузок,
І небо буде ясним,
І щоб життя твоє було
Щасливим і прекрасним.
Аби завжди в твоїй душі
Горів вогонь кохання,
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання"
***
"Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє,
Здійснюються завжди заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки".
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