Христос Воскрес! Лучшие поздравления с католической Пасхой

31 марта христиане западного обряда отмечают Пасху. И если вы хотите поздравить католиков, подберите
Как красиво поздравить с Пасхой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании новости были использованы источники: "Наш Київ", "Пустунчик", Holiday Zubrila.
"Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!"
***
"Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю вас зі святом Пасхи!
Христос Воскрес!"
***
"Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в Вашім домі!
Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте всі! Хай серце вірить й знає -
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!".
Ранее мы уже рассказывали, почему православные и католики празднуют Пасху в разные даты.
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