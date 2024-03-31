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Христос Воскрес! Лучшие поздравления с католической Пасхой

Как приветствовать Пасху (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

31 марта христиане западного обряда отмечают Пасху. И если вы хотите поздравить католиков, подберите

Как красиво поздравить с Пасхой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании новости были использованы источники: "Наш Київ", "Пустунчик", Holiday Zubrila.

Поздравления с Пасхой в SMS

  • "Христос Воскрес! Желаю весеннего тепла в сердце, процветания, мира и благоденствия"
  • "Христос Воскрес! В этот светлый праздник можно только пожелать здоровья, счастья, любви, мира и душевного спокойствия. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Пусть всегда вас окружает понимание, любовь и забота!"
  • "Поздравляем со Светлым Христовым Воскресением! Света и добра, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, вам, родным и близким. Христос воскрес!".

Стихи на католическую Пасху на украинском языке

"Хай милосердям всіх освятить Бог!
Хай вас минають заздрощі й зневіри.
З Великоднем у серці без тривог!
Весну стрічайте в запашнім цвітінні!"

***

"Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю вас зі святом Пасхи!
Христос Воскрес!"

***

"Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в Вашім домі!

Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте всі! Хай серце вірить й знає -
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!".

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