Христина Соловій потрапила у гучний скандал через поцілунок з дитиною: "Сподіваюся, вас засудять"

Соловій поцілувала дитину

Так, співачка виклала у соцмережі нове відео. На ньому вона сидить на сцені, а поруч з нею маленький хлопчик. Дитина хотіла поцілувати Соловій, ймовірно, в щічку, але зірка повернулася.

Через це сталося так, що хлопчик поцілував Христину в губи. Сама вона сміялася й не засоромилася. А відео, на якому зафільмовано цей момент, Соловій підписала й згадала про Емму Антонюк, саме з нею вона сперечалася через твір Набокова "Лоліта" та романтизацію педофілії.

"Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими. Не показуйте емці тільки", - написала співачка.

Реакція суспільства на скандал з Соловій

Мережа моментально "вибухнула" коментарями. Також про це вже висловилася Антонюк. Вона зазначила, що уся ситуація взагалі ніяк не смішна.

"Насправді, тема сексуалізації підлітків, лолітства, німфетства - трохи про інше. Господи, як же це не смішно, Христино. Страшно і не смішно", - зазначила Емма.

Реакця Антонюк (скріншот)

Юзери також засудили вчинок співачки. Вони не тільки порівняли Соловій з Пі Дідді, а ще й пишуть:

"А якби на місці Соловій був чоловік, який поцілував в губи маленьку дівчинку, а потім написав про це допис"

"Огидніше за це тільки тріумфальна поза, якою ви закінчили цю ситуацію. Сподіваюся, батьки хлопця вас засудять"

"Ну ні, це не нормально навіть для обох дорослих. Для поцілунків, доторків має бути згода обох сторін. А тут дитина, яка не здогадується, шо ви повернете голову і підставите губи. Це дуже, дуже погано"

"Виглядає як порушення статті 156 Кримінального кодексу України - "Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності"

"Вайби гидких тіток, які хапали і насильно цілували саме в губи. Досі огидно, коли згадую, чому порушення особистих кордонів дитини це ок? Це жахлива психологічна травма. Хвора ти на голову".

Мережа захейтила Соловій (скріншоти)

Співачка розмістила свій допис не тільки в X, а ще в Instagram. Там реакція була ідентичною. Користувачі написали:

"Як можна, сидячи в спідниці, так задирати ноги? Має ж бути якась межа"

"Головне - не цілувати дітей. Особливо - чужих"

"Сподіваюсь, позову не буде".

Сама співачка на хейт поки що не реагує. В Stories вона лише опублікувала анонс нових концертів, а коментарі від юзерів ігнорує.

Скандали з Соловій - останні новини

Нагадаємо, нещодавно співачка потрапила у неприємну ситуацію. ЇЇ розкритикували за "вульгарні" танці з Іриною Білик.

А після цього Соловій нецензурно висловилася просто під час концерту. Вона висміяла стару назву міста Чорноморськ. А потім стало відомо, що за це на співачку склали протокол. І вже згодом Соловій отримала вирок за лайку.