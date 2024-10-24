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Христина Соловий угодила в громкий скандал из-за поцелуя с ребенком: "Надеюсь, вас засудят"

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Полина Иваненко

Певица Христина Соловий спровоцировала волну хейта. Во время недавнего концерта она пообщалась с фанами, среди которых был маленький мальчик. И именно из-за встречи с ребенком и поступка звезды сеть сейчас лютует и требует "отменить" певицу.

Как Соловий попала в новый скандал и что об этом думают комментаторы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Соловий поцеловала ребенка

Так, певица выложила в соцсети новое видео. На нем она сидит на сцене, а рядом с ней маленький мальчик. Ребенок хотел поцеловать Соловий, вероятно, в щечку, но звезда увернулась.

Из-за этого произошло так, что мальчик поцеловал Христину в губы. Сама она смеялась и не устыдилась. А видео, на котором снят этот момент, Соловой подписала и вспомнила об Эмме Антонюк, именно с ней она спорила из-за произведения Набокова "Лолита" и романтизации педофилии.

"Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими. Не показуйте емці тільки", - написала певица.

 

Реакция общества на скандал с Соловий

Сеть моментально "взорвалась" комментариями. Также об этом уже высказалась Антонюк. Она отметила, что вся ситуация вообще не смешная.

"На самом деле, тема сексуализации подростков, лолитства, нимфетства - немного о другом. Господи, как же это не смешно, Христина. Страшно и не смешно", - отметила Эмма.

Реакция Антонюк (скриншот)

Пользователи также осудили поступок певицы. Они не только сравнили Соловой с Пи Дидди, но и пишут:

  • "А якби на місці Соловій був чоловік, який поцілував в губи маленьку дівчинку, а потім написав про це допис"
  • "Огидніше за це тільки тріумфальна поза, якою ви закінчили цю ситуацію. Сподіваюся, батьки хлопця вас засудять"
  • "Ну ні, це не нормально навіть для обох дорослих. Для поцілунків, доторків має бути згода обох сторін. А тут дитина, яка не здогадується, шо ви повернете голову і підставите губи. Це дуже, дуже погано"
  • "Виглядає як порушення статті 156 Кримінального кодексу України - "Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності"
  • "Вайби гидких тіток, які хапали і насильно цілували саме в губи. Досі огидно, коли згадую, чому порушення особистих кордонів дитини це ок? Це жахлива психологічна травма. Хвора ти на голову".

Сеть захейтила Соловий (скриншоты)

Певица разместила свой пост не только в X, а еще в Instagram. Там реакция была идентичной. Пользователи написали:

  • "Як можна, сидячи в спідниці, так задирати ноги? Має ж бути якась межа"
  • "Головне - не цілувати дітей. Особливо - чужих"
  • "Сподіваюсь, позову не буде".

Скандалы с Соловий - последние новости

Напомним, недавно певица попала в неприятную ситуацию. Ее раскритиковали за "вульгарные" танцы с Ириной Билык.

А после этого Соловий нецензурно высказалась прямо во время концерта. Она высмеяла старое название города Черноморск. А потом стало известно, что за это на певицу был составлен протокол. И уже впоследствии Соловий получила приговор за брань.

К слову, ранее продюсер Михаил Ясинский объяснил, почему Соловий "погрязла" в скандалах.

Кроме этого, недавно Ирина Билык рассказала, как относится к Христине Соловий.

При создании материала были использованы источники: X и Instagram Соловий, Instagram Антонюк.

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