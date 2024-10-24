Христина Соловий угодила в громкий скандал из-за поцелуя с ребенком: "Надеюсь, вас засудят"

Певица Христина Соловий спровоцировала волну хейта. Во время недавнего концерта она пообщалась с фанами, среди которых был маленький мальчик. И именно из-за встречи с ребенком и поступка звезды сеть сейчас лютует и требует "отменить" певицу.
Как Соловий попала в новый скандал и что об этом думают комментаторы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, певица выложила в соцсети новое видео. На нем она сидит на сцене, а рядом с ней маленький мальчик. Ребенок хотел поцеловать Соловий, вероятно, в щечку, но звезда увернулась.
Из-за этого произошло так, что мальчик поцеловал Христину в губы. Сама она смеялась и не устыдилась. А видео, на котором снят этот момент, Соловой подписала и вспомнила об Эмме Антонюк, именно с ней она спорила из-за произведения Набокова "Лолита" и романтизации педофилии.
"Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими. Не показуйте емці тільки", - написала певица.
Сеть моментально "взорвалась" комментариями. Также об этом уже высказалась Антонюк. Она отметила, что вся ситуация вообще не смешная.
"На самом деле, тема сексуализации подростков, лолитства, нимфетства - немного о другом. Господи, как же это не смешно, Христина. Страшно и не смешно", - отметила Эмма.
Реакция Антонюк (скриншот)
Пользователи также осудили поступок певицы. Они не только сравнили Соловой с Пи Дидди, но и пишут:
Сеть захейтила Соловий (скриншоты)
Певица разместила свой пост не только в X, а еще в Instagram. Там реакция была идентичной. Пользователи написали:
Напомним, недавно певица попала в неприятную ситуацию. Ее раскритиковали за "вульгарные" танцы с Ириной Билык.
А после этого Соловий нецензурно высказалась прямо во время концерта. Она высмеяла старое название города Черноморск. А потом стало известно, что за это на певицу был составлен протокол. И уже впоследствии Соловий получила приговор за брань.
К слову, ранее продюсер Михаил Ясинский объяснил, почему Соловий "погрязла" в скандалах.
Кроме этого, недавно Ирина Билык рассказала, как относится к Христине Соловий.
При создании материала были использованы источники: X и Instagram Соловий, Instagram Антонюк.