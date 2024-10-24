Христина Соловий угодила в громкий скандал из-за поцелуя с ребенком: "Надеюсь, вас засудят"

Соловий поцеловала ребенка

Так, певица выложила в соцсети новое видео. На нем она сидит на сцене, а рядом с ней маленький мальчик. Ребенок хотел поцеловать Соловий, вероятно, в щечку, но звезда увернулась.

Из-за этого произошло так, что мальчик поцеловал Христину в губы. Сама она смеялась и не устыдилась. А видео, на котором снят этот момент, Соловой подписала и вспомнила об Эмме Антонюк, именно с ней она спорила из-за произведения Набокова "Лолита" и романтизации педофилии.

"Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими. Не показуйте емці тільки", - написала певица.

Реакция общества на скандал с Соловий

Сеть моментально "взорвалась" комментариями. Также об этом уже высказалась Антонюк. Она отметила, что вся ситуация вообще не смешная.

"На самом деле, тема сексуализации подростков, лолитства, нимфетства - немного о другом. Господи, как же это не смешно, Христина. Страшно и не смешно", - отметила Эмма.

Реакция Антонюк (скриншот)

Пользователи также осудили поступок певицы. Они не только сравнили Соловой с Пи Дидди, но и пишут:

"А якби на місці Соловій був чоловік, який поцілував в губи маленьку дівчинку, а потім написав про це допис"

"Огидніше за це тільки тріумфальна поза, якою ви закінчили цю ситуацію. Сподіваюся, батьки хлопця вас засудять"

"Ну ні, це не нормально навіть для обох дорослих. Для поцілунків, доторків має бути згода обох сторін. А тут дитина, яка не здогадується, шо ви повернете голову і підставите губи. Це дуже, дуже погано"

"Виглядає як порушення статті 156 Кримінального кодексу України - "Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності"

"Вайби гидких тіток, які хапали і насильно цілували саме в губи. Досі огидно, коли згадую, чому порушення особистих кордонів дитини це ок? Це жахлива психологічна травма. Хвора ти на голову".

Сеть захейтила Соловий (скриншоты)

Певица разместила свой пост не только в X, а еще в Instagram. Там реакция была идентичной. Пользователи написали:

"Як можна, сидячи в спідниці, так задирати ноги? Має ж бути якась межа"

"Головне - не цілувати дітей. Особливо - чужих"

"Сподіваюсь, позову не буде".

Скандалы с Соловий - последние новости

Напомним, недавно певица попала в неприятную ситуацию. Ее раскритиковали за "вульгарные" танцы с Ириной Билык.

А после этого Соловий нецензурно высказалась прямо во время концерта. Она высмеяла старое название города Черноморск. А потом стало известно, что за это на певицу был составлен протокол. И уже впоследствии Соловий получила приговор за брань.