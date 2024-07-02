Христина Соловій чесно розповіла про стосунки з Жаданом і Вакарчуком

Що Соловій каже про Жадана

Виконавиця зазначила, що після розставання їм з Жаданом вдалося зберегти непогані дружні взаємини. Однак ніяких інших подробиць на цю тему вона розкривати не стала. Лише зауважила, що сприймає кожну людину у своєму житті як вчителя.

"Це вміння, якому я завжди дуже хотіла навчитись. Я просто сприймаю кожну людину як учителя, який приходить у твоє життя і щось тобі дає", - сказала Христина.

Про розставання з поетом артистка вперше розповіла в березні цього року. Тоді вона заявила, що виступила ініціатором розриву, оскільки закохалася в іншого.

"Я була ініціатором, бо я закохалася, і я не змогла на два фронти. Він про це дізнався, і це було дуже нечесно. Я просто хотіла вибрати правильний момент, щоб йому про це сказати", - зізнавалася зірка.

Роман знаменитості з Жаданом тривав недовго, і почався після їхньої нетривалого листування. На той момент письменник був ще у шлюбі, а артистка теж мала стосунки.

Христина Соловій висловилася про Сергія Жадана (Фото: instagram.com/soloviyka)

Що співачка каже про Вакарчука

Що ж стосується Вакарчука, то Соловій не приховує, що музикант досі залишається для неї близькою людиною, хоч вони й втратили зв'язок. Тим не менше, вона не полишає надії, що з часом все стане на свої місця.

"Він дуже багато для мене значить. Але ми з ним, на жаль, не спілкуємось. Скоріше за все, це йде з його боку. Час все розставить на свої місця. Він зрозуміє, що я насправді йому дуже вдячна за все", - говорить співачка.

До слова, Соловій - перша артистка, чиїм продюсером був Святослав Вакарчук. Їхня співпраця почалася у 2013 році на проєкті "Голос країни". Саме під його наставництвом майбутня зірка робила свої перші кроки на великій сцені.

Христина Соловій і Святослав Вакарчук (Фото: instagram.com/soloviyka)

Про розірвання співпраці з фронтменом "Океанів" Соловій повідомила минулої весни. Вона говорила, що в першу чергу їхня робота разом закінчилася через термін закінчення контракту.

Але у минулому все ж не обійшлося без непорозумінь, оскільки, як зізнавалася Христина, вона могла бути не надто обережною у своїх висловлюваннях, і цим зачепити зіркового наставника.

"Скандалів не було. Зараз мені некомфортно говорити, бо Святослав - закрита людина. Між нами була дуже сильна емоційна близькість. В якийсь момент я не проконтролювала це. Навіть не можу згадати. Декілька разів пробувала з ним про це говорити, але він дуже закрився і вигородив між нами стіну", - пригадувала виконавиця період співпраці із Вакарчуком.

"Думаю, що це було від мене, на кшталт необережного висловлювання. Декілька разів сказала, що я не хочу, щоб моя музика звучала, як "Океан Ельзи"… А хочу шукати себе. Думаю, це його образило", - додавала вона.