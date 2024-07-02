Христина Соловий честно рассказала об отношениях с Жаданом и Вакарчуком

Что Соловий говорит о Жадане

Исполнительница отметила, что после расставания им с Жаданом удалось сохранить неплохие дружеские отношения. Однако никаких других подробностей на эту тему она раскрывать не стала. Только заметила, что воспринимает каждого человека в своей жизни как учителя.

"Это умение, которому я всегда очень хотела научиться. Я просто воспринимаю каждого человека как учителя, который приходит в твою жизнь и что-то дает тебе", - сказала Христина.

О расставании с поэтом артистка впервые рассказала в марте этого года. Тогда она заявила, что выступила инициатором разрыва, поскольку влюбилась в другого.

"Я была инициатором, потому что я влюбилась, и я не смогла на два фронта. Он об этом узнал, и это было очень нечестно. Я просто хотела выбрать правильный момент, чтобы ему об этом сказать", - признавалась звезда.

Роман знаменитости с Жаданом длился недолго, и начался после их непродолжительной переписки. В тот момент писатель был еще в браке, а артистка тоже состояла в отношениях с другим мужчиной.

Христина Соловий высказалась о Сергее Жадане (Фото: instagram.com/soloviyka)

Что певица говорит о Вакарчуке

Что касается Вакарчука, то Соловий не скрывает, что музыкант до сих пор остается для нее близким человеком, хоть они и потеряли связь. Тем не менее, она не оставляет надежды, что со временем все станет на свои места.

"Он очень много для меня значит. Но мы с ним, к сожалению, не общаемся. Скорее всего, это идет с его стороны. Время все расставит на свои места. Он поймет, что я действительно ему очень благодарна за все", - говорит певица.

К слову, Соловий - первая артистка, чьим продюсером был Святослав Вакарчук. Их сотрудничество началось в 2013 году на проекте "Голос країни". Именно под его наставничеством будущая звезда делала свои первые шаги на большой сцене.

Христина Соловий и Святослав Вакарчук (Фото: instagram.com/soloviyka)

О расторжении сотрудничества с фронтменом "Океанов" Соловий сообщила прошлой весной. Она говорила, что в первую очередь их совместная работа закончилась из-за срока истечения контракта.

Но в прошлом все же не обошлось без недоразумений, поскольку, как признавалась Христина, она могла быть не слишком осторожна в своих высказываниях, и этим задеть звездного наставника.

"Скандалов не было. Сейчас мне некомфортно говорить, потому Святослав - закрытый человек. Между нами была очень сильная эмоциональная близость. В какой-то момент я не проконтролировала это. Даже не могу вспомнить. Несколько раз пробовала с ним об этом говорить, но он очень закрылс и выгородил между нами стену", - вспоминала исполнительница период сотрудничества с Вакарчуком.

"Думаю, что это было от меня, вроде неосторожного высказывания. Несколько раз сказала, что я не хочу, чтобы моя музыка звучала как "Океан Эльзы"… А хочу искать себя. Думаю, это его задело", - добавляла она.