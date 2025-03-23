Хрестопоклонна неділя. 10 речей, які не можна робити з хрестиком

Що не можна робити з натільним хрестиком

Купувати хрестик без потреби

Під час хрещення священник одягає на людину хрестик, який потрібно носити постійно. Купувати інший просто через бажання мати гарніший чи дорожчий хрестик не варто. Змінювати його дозволяється лише у разі поломки чи інших пошкоджень, і робити це потрібно у церкві.

Освячувати хрестик самостійно

Священна цінність хрестика полягає в тому, що він проходить церковне освячення. Завдяки цьому він стає захистом для людини і символом Божого покровительства. Освячувати хрестик самостійно не можна, навіть якщо знаєте відповідні молитви. Цей обряд має право проводити тільки священнослужитель.

Носити хрестик поверх одягу

Натільний хрестик носять під одягом, і це правило обов'язкове для всіх християн. У давнину навіть одяг шили так, щоб хрестик не випадав. Демонструвати його іншим вважається проявом гордині, яка є тяжким гріхом. Священники, що носять хрести поверх ряси, використовують наперсний хрест, який є частиною богослужбового вбрання.

Знімати хрестик без необхідності

Хрестик виконує функцію оберега, але тільки тоді, коли знаходиться на тілі. Тому його не рекомендується знімати без особливої причини. У давнину навіть у лазні носили дерев'яний хрестик замість металевого, щоб уникнути опіків. Якщо ж довелося зняти хрестик, одягаючи його знову, слід прочитати молитву.

Носити хрестик на ланцюжку

Хоча церковної заборони на носіння хрестика на ланцюжку немає, традиційно його вішають на шнурок. Зміна шнурка на золотий ланцюжок може виглядати як прояв гордині. Найголовніше - щоб обраний матеріал надійно тримав хрестик на тілі, адже втратити його вважається поганим знаком.

До хрестика треба ставитися з повагою та за певними правилами (фото: Freepik.com)

Поєднувати хрестик із амулетами

На одному шнурку чи ланцюжку з хрестиком не повинно бути нічого зайвого. Не можна вішати поряд обереги, талісмани чи знаки зодіаку, адже це суперечить християнському вченню. Крім того, натільний хрестик не слід носити на браслеті, сережці чи зберігати в гаманці.

Викидати зламаний хрестик

Якщо хрестик зламався, його не можна викидати у сміття. Це святиня, і їй не місце серед непотребу. Невеликі пошкодження можна відремонтувати самостійно або у майстерні. Якщо ж хрестик став непридатним, його потрібно віднести до церкви та замінити на новий.

Носити чужий хрестик

Хрестик можна отримати в подарунок від рідних, особливо якщо у вас його не було. Однак не варто надягати знайдений на вулиці хрестик. Це не пов'язано з забобонами, а лише з тим, що невідомо, чи він освячений та кому належав.

Вважати розп’яття поганою ознакою

Деякі люди бояться носити хрестик із розп’яттям, вважаючи, що це може накликати біду. Насправді розп’яття - символ жертви Ісуса Христа заради порятунку людства. Носити такий хрестик слід без страху, зображенням назовні.

Носити неосвячений хрестик

Церква не забороняє носити неосвячений хрестик, адже навіть схрещені палички можуть служити символом віри. Однак неосвячений хрестик є лише прикрасою і не несе духовного значення. Тому перед тим, як почати носити хрестик, його варто освятити у церкві.

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