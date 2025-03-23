Крестопоклонная неделя. 10 вещей, которые нельзя делать с крестиком

Что нельзя делать с нательным крестиком

Покупать крестик без надобности

Во время крещения священник надевает на человека крестик, который нужно носить постоянно. Покупать другой просто из-за желания иметь красивый или дорогой крестик не стоит. Менять его разрешается только в случае поломки или других повреждений, и делать это нужно в церкви.

Освящать крестик самостоятельно

Священная ценность крестика заключается в том, что он проходит церковное освящение. Благодаря этому он становится защитой для человека и символом Божьего покровительства. Освящать крестик самостоятельно нельзя, даже если знаете соответствующие молитвы. Этот обряд имеет право проводить только священнослужитель.

Носить крестик поверх одежды

Нательный крестик носят под одеждой, и это правило обязательно для всех христиан. В древности даже одежду шили так, чтобы крестик не выпадал. Демонстрировать его другим считается проявлением гордыни, которая является тяжким грехом. Священники, носящие кресты поверх рясы, используют наперсный крест, который является частью богослужебного облачения.

Снимать крестик без необходимости

Крестик выполняет функцию оберега, но только тогда, когда находится на теле. Поэтому его не рекомендуется снимать без особой причины. В древности даже в бане носили деревянный крестик вместо металлического, чтобы избежать ожогов. Если же пришлось снять крестик, надевая его снова, следует прочитать молитву.

Носить крестик на цепочке

Хотя церковного запрета на ношение крестика на цепочке нет, традиционно его вешают на шнурок. Смена шнурка на золотую цепочку может выглядеть как проявление гордыни. Самое главное - чтобы выбранный материал надежно держал крестик на теле, ведь потерять его считается плохим знаком.

К крестику надо относиться с уважением и по определенным правилам (фото: Freepik.com)

Сочетать крестик с амулетами

На одном шнурке или цепочке с крестиком не должно быть ничего лишнего. Нельзя вешать рядом обереги, талисманы или знаки зодиака, ведь это противоречит христианскому учению. Кроме того, нательный крестик не следует носить на браслете, серьге или хранить в кошельке.

Выбрасывать сломанный крестик

Если крестик сломался, его нельзя выбрасывать в мусор. Это святыня, и ей не место среди хлама. Небольшие повреждения можно отремонтировать самостоятельно или в мастерской. Если же крестик пришел в негодность, его нужно отнести в церковь и заменить на новый.

Носить чужой крестик

Крестик можно получить в подарок от родных, особенно если у вас его не было. Однако не стоит надевать найденный на улице крестик. Это не связано с суевериями, а лишь с тем, что неизвестно, освящен ли он и кому принадлежал.

Считать распятие плохим знаком

Некоторые люди боятся носить крестик с распятием, считая, что это может навлечь беду. На самом деле распятие - символ жертвы Иисуса Христа ради спасения человечества. Носить такой крестик следует без страха, изображением наружу.

Носить неосвященный крестик

Церковь не запрещает носить неосвященный крестик, ведь даже скрещенные палочки могут служить символом веры. Однако неосвященный крестик является лишь украшением и не несет духовного значения. Поэтому перед тем, как начать носить крестик, его следует освятить в церкви.

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