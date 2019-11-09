Хрестоматийный зашквар: популярный банк показал карту Украины без Крыма

Monobank опубликовал карту Украины без полуострова Крым, но потом быстро исправил свою ошибку. На данный факт указал в соцсети Facebook Родион Шовкошитный.

"Monobank решил сегодня стрельнуть себе в ногу. Сделали рекламный выпуск в ютюбе и указали карту Украины без Крыма. Зашквар хрестоматийный и здесь даже Котики не спасут. Приобщиться к праведному хейспичу можно в комментариях по ссылке, в первом комментарии", - написал Родион и опубликовал скриншот .

Скриншот поста (facebook.com/rodion.shovkoshytnyi)

Немного позже председатель правления Всеукраинской рекламной коалиции, основатель и владелец брендингового агентства FEDORIV Андрей Федоров извинился за такую карту Украины. Он написал в комментарии, что в начале видео была добавлена инфографика с ключевыми цифрами и фактами о банке, созданная командой FEDORIVVLOG.

В комментариях пользователи высказали, что думают об этом "зашкваре".

Мда...ні дня без сюрпризів. Я вже перестав дивуватися будь-чому.

Треба писати їм питання від власників рахунків через службу підтримки.

Редактируют.

Скриншот комментариев (facebook.com/rodion.shovkoshytnyi)