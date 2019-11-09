Хрестоматійний зашквар: популярний банк показав карту України без Криму

Український банк показав карту України без Криму, але потім виправив свою помилку
Monobank опублікував карту України без півострова Крим, але потім швидко виправив свою помилку. На даний факт вказав у соцмережі Facebook Родіон Шовкошитний.
"Monobank вирішив сьогодні стрельнути собі в ногу. Зробили рекламний випуск в ютюбі і вказали карту України без Криму. Зашквар хрестоматійний і тут навіть Котики не врятують. Долучитися до праведного хейспичу можна в коментарях тут, в першому коментарі", - написав Родіон і опублікував скріншот .
Трохи пізніше голова правління Всеукраїнської рекламної коаліції, засновник і власник брендингового агентства FEDORIV Андрій Федоров вибачився за таку карту України. Він написав коментар, що на початку відео додана інфографіка з ключовими цифрами і фактами про банк, створена командою FEDORIVVLOG.
У коментарях користувачі висловили, що думають про цей "зашквар".