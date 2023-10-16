На Хрещатику незаконно розбирають памʼятку архітектури ХІХ століття (фото)

На Хрещатику незаконно почали розбирати памʼятку архітектури ХІХ століття. Ця будівля є однією із тих, які вціліли після масштабної пожежі у центрі Києва у 1941 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію заступника директора Департаменту охорони культурної спадщини Дмитра Перова у Facebook .

Що відомо про руйнування пам'ятки

На Хрещатику, 48 розбирають памʼятку архітектури - будинок 1880 року, що належав швейцарському підданому Целестину Верле.

"Вчора наші волонтери в порядку моніторингу стану історичної забудови зафіксували порушення пам'яткоохоронного законодавства, склавши відповідні звернення до Національної поліції України. Втім, сьогодні роботи з демонтажу памʼятки продовжились", - написав Перов.

Він додав, що власнику будівлі неодноразово направлялися приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо припинення протиправних дій, але роботи продовжили.

"За величезним будівельним рядном та рекламним банером розбирають один із останніх вцілілих після великої пожежі на Хрещатику 1941 року будівель", - наголосив Перов.

Активісти звернулись до поліції щодо незаконного руйнування пам'ятки (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Чим унікальний прибутковий будинок Целестина Верле

"Прибутковий будинок Целестина Верле - швейцарського купця, що мав власний магазин годинників на Хрещатику. Він був видатною особистістю, мав високу репутацію в місті і виконував почесну роль завідуючого годинником університетської обсерваторії. Також саме він подарував місту Центральні торгові бані", - пишуть активісти з Мапа Реновації.

Фасад дому виконаний у мотивах неоренесансу. Композиція - симетрично-осьова. Центральну вісь виділено незначним ризалітом і завершено аттиком з лучковим фронтоном і півциркульним вікном. Частину стін прикрашають ліплені рослинні гірлянди.

Внутрішнє планування будинку багато разів змінювалося, а два верхніх поверхи у радянський час були переоблаштовані під комунальні квартири.

У 2007 році будинок включили до списків приватизації. У 2011 будинок вперше атакували рейдери, а тоді знову у 2014 році. Тоді ж розпочались будівельні роботи з перепланування пам'ятки архітектури у ресторан, пізніше роботи призупинили. У 2018 році Окружний адмінсуд Києва визнав реконструкцію законною, і будівництво було продовжено.

Ось так будинок виглядав у різні періоди (фото: Renovationmap.org)