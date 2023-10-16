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На Крещатике незаконно разбирают памятник архитектуры XIX века (фото)

Киев, Понедельник 16 октября 2023 16:02
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На Крещатике незаконно разбирают памятник архитектуры XIX века (фото) В центре Киева незаконно разбирают еще один исторический дом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

На Крещатике незаконно начали разбирать памятник архитектуры XIX века. Это здание является одним из тех, которые уцелели после масштабного пожара в центре Киева в 1941 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию заместителя директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрия Перова в Facebook.

Что известно о разрушении достопримечательности

На Крещатике, 48 разбирают памятник архитектуры - дом 1880 года, принадлежавший швейцарскому подданному Целестину Верле.

"Вчера наши волонтеры в порядке мониторинга состояния исторической застройки зафиксировали нарушение законодательства охраны памятников, составив соответствующие обращения в Национальную полицию Украины. Однако, сегодня работы по демонтажу памятника продолжились", - написал Перов.

Он добавил, что владельцу здания неоднократно направлялись предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА по прекращению противоправных действий, но работы продолжили.

"За огромным строительным рядом и рекламным баннером разбирают одно из последних уцелевших после большого пожара на Крещатике 1941 года зданий", - подчеркнул Перов.

На Крещатике незаконно разбирают памятник архитектуры XIX века (фото)На Крещатике незаконно разбирают памятник архитектуры XIX века (фото)На Крещатике незаконно разбирают памятник архитектуры XIX века (фото)На Крещатике незаконно разбирают памятник архитектуры XIX века (фото)Активисты обратились в полицию по поводу незаконного разрушения достопримечательности (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Чем уникален доходный дом Целестина Верле

"Доходный дом Целестина Верле - швейцарского купца, имевшего собственный магазин часов на Крещатике. Он был выдающейся личностью, обладал высокой репутацией в городе и выполнял почетную роль заведующего часами университетской обсерватории. Также именно он подарил городу Центральные торговые купола", - пишут активисты с "Мапи Реновації".

Фасады дому выполнены в мотивах неоренессанса. Композиция - симметрично-осевая. Центральная ось выделена незначительным ризалитом и завершена аттиком с лучковым фронтоном и полуциркульным окном. Часть стен украшают лепнина - растительные гирлянды.

Внутренняя планировка дома многократно менялась, а два верхних этажа в советское время были переоборудованы под коммунальные квартиры.

В 2007 году дом был включен в списки приватизации. В 2011 году дом впервые атаковали рейдеры, а затем снова в 2014 году. Тогда же приступили к строительным работам по перепланировке памятника архитектуры в ресторан, позже работы приостановили. В 2018 году Окружной админсуд Киева признал реконструкцию законной, и строительство было продолжено.

На Крещатике незаконно разбирают памятник архитектуры XIX века (фото)На Крещатике незаконно разбирают памятник архитектуры XIX века (фото)На Крещатике незаконно разбирают памятник архитектуры XIX века (фото)Вот так дом выглядел в разные периоды (фото: Renovationmap.org)

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве уродуют одно из самых известных эпохальных сооружений - памятник архитектуры XIX века на ул. Сагайдачного.

Читайте также о том, что в Киеве снесли одно из старейших зданий.

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Киев