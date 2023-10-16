На Крещатике незаконно разбирают памятник архитектуры XIX века (фото)

На Крещатике незаконно начали разбирать памятник архитектуры XIX века. Это здание является одним из тех, которые уцелели после масштабного пожара в центре Киева в 1941 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию заместителя директора Департамента охраны культурного наследия Дмитрия Перова в Facebook .

Что известно о разрушении достопримечательности

На Крещатике, 48 разбирают памятник архитектуры - дом 1880 года, принадлежавший швейцарскому подданному Целестину Верле.

"Вчера наши волонтеры в порядке мониторинга состояния исторической застройки зафиксировали нарушение законодательства охраны памятников, составив соответствующие обращения в Национальную полицию Украины. Однако, сегодня работы по демонтажу памятника продолжились", - написал Перов.

Он добавил, что владельцу здания неоднократно направлялись предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА по прекращению противоправных действий, но работы продолжили.

"За огромным строительным рядом и рекламным баннером разбирают одно из последних уцелевших после большого пожара на Крещатике 1941 года зданий", - подчеркнул Перов.

Активисты обратились в полицию по поводу незаконного разрушения достопримечательности (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Чем уникален доходный дом Целестина Верле

"Доходный дом Целестина Верле - швейцарского купца, имевшего собственный магазин часов на Крещатике. Он был выдающейся личностью, обладал высокой репутацией в городе и выполнял почетную роль заведующего часами университетской обсерватории. Также именно он подарил городу Центральные торговые купола", - пишут активисты с "Мапи Реновації".

Фасады дому выполнены в мотивах неоренессанса. Композиция - симметрично-осевая. Центральная ось выделена незначительным ризалитом и завершена аттиком с лучковым фронтоном и полуциркульным окном. Часть стен украшают лепнина - растительные гирлянды.

Внутренняя планировка дома многократно менялась, а два верхних этажа в советское время были переоборудованы под коммунальные квартиры.

В 2007 году дом был включен в списки приватизации. В 2011 году дом впервые атаковали рейдеры, а затем снова в 2014 году. Тогда же приступили к строительным работам по перепланировке памятника архитектуры в ресторан, позже работы приостановили. В 2018 году Окружной админсуд Киева признал реконструкцию законной, и строительство было продолжено.

Вот так дом выглядел в разные периоды (фото: Renovationmap.org)