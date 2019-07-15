Зберігається лише добу: Супрун попередила про небезпечність популярного десерту

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун порадила відмовитися від споживання десерту, якщо у вас виникли сумніви щодо його правильного зберігання

Уляна Супрун розповіла, як правильно обрати морозиво влітку, щоб не отримати на додаток до смачного десерту лістеріоз, сальмонельоз та кишкову паличку. Про це в. о. міністра охорони здоров'я повідомила на своїй сторінці у Facebook

За словами Супрун, морозиво - це такий же білковий продукт, як молоко і сир. Тому його важливо правильно зберігати, щоб не отримати гостру кишкову інфекцію.

Чиновниця порадила звернути увагу на декілька факторів перед тим, як вживати десерт. Адже окрім терміну придатності важливо, щоб морозиво зберігалося при температурі на вищій за -16 градусів за Цельсієм. Адже температурні коливання впливають не лише на зовнішній вид десерту, але й на кількість мікробів, що розмножуються всередині, якщо ця норма була порушена.

Супрун розповіла про небезпеку неякісного морозива (фото: pixabay.com)

Яким має бути "правильне морозиво":

холодне та цупке;

мати правильну форму без деформацій;

в упаковці не має бути інею;

мати однорідну консистенцію;

в морозиві не має бути шматків льоду або маслянистого смаку;

глазурь не може мати нальоту або ж тріщин.

Супрун розповіла про небезпеку неякісного морозива (фото: pixabay.com)

Якщо морозиво не відповідає хоча б одній з цих норм, Супрун радить відмовитися від споживання десерту.

Також очільниця МОЗ повідомла важливий факт для любителів морозива "на вагу". За словами Супрун, термін придатності цього десерту - лише доба.

"Якщо ж продавці чи власники вуличної точки, продовжують продавати таке морозиво далі, у покупців є ризик заразитись лістеріозом, сальмонельозом та кишковою паличкою", - попереджає Супрун.

Як обрати якісне морозиво Багато людей не уявляють літо без морозива Але цей десерт важливо правильно обирати, аби отримати лише насолоду. У місяць морозива, разом із Мікроб і я розповідаємо, як це зробити: http://bit.ly/2JygJbI Класичне морозиво — білковий продукт. Це значить, що його так само, як і молоко чи сир, важливо правильно зберігати, аби не отримати в результаті споживання гострі кишкові інфекції. Тож обираючи морозиво серед усього розмаїття варіантів, звертайте увагу на декілька факторів. Крім терміну придатності, варто перевіряти дотримання температурного режиму зберігання морозива — не вище -16°С. Дотримання температурного режиму впливає як на на зовнішній вигляд, так і та смак морозива. Крім того, температурні коливання можуть призводити до того, що всередині упаковки стрімко збільшуватиметься кількість мікробів. Адже морозиво від самого початку — не абсолютно стерильний продукт. Наприклад, згідно ДСТУ, в одному грамі морозива з сушеними фруктами і ягодами, горіхами, родзинками, курагою, чорносливом, може міститися до 100 тисяч сторонніх мікробних клітин, до 500 клітин плісняви та до 100 клітин дріжджів. Якщо продукт правильно зберігати — ці цифри не зміняться, і він буде безпечним. То яким має бути правильне морозиво: Передусім — холодним та цупким, коли дістаєте його із морозильної камери. Правильної форми. Якщо вершечок морозива деформований — це може свідчити про порушення температурного режиму при зберіганні. Всередині упаковки не має бути інею та слідів продукту на обгортці. Морозиво повинно мати рівномірну консистенцію. Смакуючи десерт, ви не маєте відчувати кристали льоду, маслянистий смак чи “пісок на зубах” (кристали лактози). На глазурі не повинно бути нальоту чи тріщин. Будь-яка невідповідність свідчить про недотримання режимів збивання, заморожування та зберігання морозива. Безпечніше відмовитися від такого десерту. Якщо полюбляєте морозиво “на вагу”, майте на увазі, що термін зберігання його дуже малий — лише одна доба. Якщо ж продавці чи власники вуличної точки, продовжують продавати таке морозиво далі, у покупців є ризик заразитись лістеріозом, сальмонельозом та кишковою паличкою. Пам’ятайте, що морозиво — це передусім приємний десерт, а не ефективний спосіб врятуватися в спеку. Для того, щоб краще почуватися в спекотну погоду, потрібно багато пити та пітніти, а також перебувати в тіні та захищати себе від прямих сонячних променів. Коли зі шкіри випаровується волога, наш організм охолоджується. Детальніше про те, як пережити спеку: http://bit.ly/2Se6NHa Той самий пост про морозиво і хворе горло: http://bit.ly/2LTv04v Смачного та приємного літа. Відео hromadske.ua Опубліковано Уляна Супрун Неділя, 14 липня 2019 р.

Супрун розповіла про небезпеку неякісного морозива відео: facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, Уляна Супрун різко висловилася з приводу тривалого декретної відпустки в Україні, назвавши такі "пільги" радянським пережитком. Глава Мінохоронздоров'я вважає, що потрібно докорінно змінювати всю систему, щоб дати можливість жінкам можливість успішно поєднувати материнство і самореалізацію в професії.

Також в. о. міністра охорони здров'я раскриткиовала законопроект №6449 про примусову катрации і відкритому реєстрі педофілів. Супрун вважає, що подібні нововведення не допоможуть, а лише нашкодять жертвам насильства.