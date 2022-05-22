Як зберігати часник, щоб він був свіжим цілих півроку

Часник вважається одним з кращих інгредієнтів для використання в рецептах при приготуванні різноманітних страв - салатів, борщів, м'яса, маринадів, соусів, піци та багатьох інших. Як же краще його зберігати на кухні, щоб популярна корисна трав'яниста рослина залишалася свіжою якомога довше, пояснили британські кулінарні експерти.

Спосіб зберігання залежить від типу часнику, який ви купуєте, зазначив шеф-кухар Мустафа Ельрефай. Він рекомендує брати часник без коренів, оскільки плетіння продовжить термін його зберігання.

Важливо не залишати часник в холодильнику або на кухонному столі у порядку абияк - краще знайти спеціальне місце в шафці, пеналі або на полицях, де підтримується температура близько 18 градусів (за Цельсієм) для оптимального зберігання.

Не слід тримати часник біля плити, позаяк при близькому знаходженні з нагрівальними приладами він втратить свій блиск набагато швидше, ніж має.

Шеф-кухар Денні Лето звернув увагу на важливість збереження часнику якомога сухішим, щоб запобігти утворенню цвілі.

Як зберігати вже зрізаний часник

Термін придатності часнику автоматично скорочується, як тільки ви починаєте його чистити або різати. Проте є способи зберегти свіжість часнику і в такому вигляді.

Заморозка часнику - простий, але корисний варіант (незалежно від того, чи був він вже нарізаний чи ні).

Подрібнення часнику в кухонному комбайні, а потім його заморозка в пакеті Ziploc - це безпечний спосіб зберегти особливий інгредієнт на строк до шести місяців.